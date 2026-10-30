Mỗi khu dân cư ở Quảng Ngãi phấn đấu có một câu lạc bộ thể thao

Người dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Ngày 30.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch Số 408/KH-UBND triển khai Phong trào thi đua “Mỗi xã, phường, đặc khu có mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026–2030, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân.

Theo kế hoạch, 100% xã, phường, đặc khu phải triển khai phong trào và đăng ký ít nhất một mô hình hay, cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bản sắc văn hóa và nhu cầu tập luyện của người dân. Các mô hình phải có mục tiêu, nội dung, cách làm, sản phẩm và kết quả cụ thể, bảo đảm khả năng duy trì, nhân rộng, tránh triển khai hình thức.

Một trong những nội dung trọng tâm là phát triển thể thao quần chúng, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tỉnh khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên; mỗi khu dân cư hình thành và duy trì ít nhất một câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao.

Các câu lạc bộ thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho người dân

Các địa phương tổ chức giải thi đấu, hội thao, ngày hội thể thao cộng đồng và giao lưu giữa các khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, câu lạc bộ. Hoạt động thể thao có thể kết hợp với các sự kiện văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm nhằm tạo không khí sinh hoạt cộng đồng, tăng cường đoàn kết và thu hút người dân tham gia.

Mục tiêu đến năm 2030, có 100% xã, phường, đặc khu sở hữu ít nhất một mô hình được triển khai, nhân rộng trên thực tế và duy trì ổn định; 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đối với các mô hình tiêu biểu, phấn đấu duy trì hoạt động từ 3 ngày/tuần trở lên.

Để thực hiện mục tiêu này, yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng sân thể thao, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao và các điểm sinh hoạt cộng đồng; ưu tiên khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, khắc phục tình trạng công trình được đầu tư nhưng ít hoạt động hoặc chưa đáp ứng nhu cầu người dân.

Phong trào được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030, sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030. Trong đó, hiệu quả hoạt động, mức độ tham gia và sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá kết quả, thay vì chỉ dựa vào kinh phí đầu tư hay số lượng công trình được xây dựng.