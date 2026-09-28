Mỗi khu dân cư bình yên là một viên gạch xây nên xã hội kỷ cương, an toàn

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh.

Cùng tham dự còn có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” Trung ương; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 64 nghìn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và hơn 600 nghìn thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh

Xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở

Có những điều tưởng như rất đỗi bình thường: một con đường bình yên, một khu dân cư không tệ nạn, một gia đình yên vui, những đứa trẻ an toàn đến trường… Nhưng phía sau sự bình yên ấy là sự chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Nhìn lại 10 năm thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, công tác phối hợp đã được triển khai tương đối đồng bộ, thống nhất, từng bước đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình tự quản, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, góp phần giữ vững ANTT, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân.

Một trong những điểm nổi bật là vai trò của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư ngày càng được khẳng định như cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Hiện cả nước có khoảng 656.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tham gia công tác Đảng, chính quyền, thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở. Cùng với đó, cả nước đã thành lập 86.136 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 297.900 thành viên, hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã nắm tình hình, tuần tra, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vận động, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Các đại biểu giao lưu tại hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh

Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, theo hướng đa dạng, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hệ thống Mặt trận và lực lượng Công an đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tuyên truyền trên không gian mạng; tổ chức các diễn đàn, hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, các cuộc sinh hoạt chuyên đề, hội thi, tọa đàm, phát hành tài liệu, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân đã tích cực cung cấp cho lực lượng chức năng hàng nhiều đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, hỗ trợ điều tra, xử lý các vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Tại Đắk Lắk, Nhân dân cung cấp hơn 31.802 tin có giá trị; tại Bắc Ninh là 41.905 nguồn tin, trong đó 29.256 nguồn tin có giá trị; tại Khánh Hòa, người dân cung cấp 4.132 nguồn tin có giá trị, trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú.

Quang cảnh hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được MTTQ Việt Nam, lực lượng Công an và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đặc biệt quan tâm. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả. Hiện các địa phương duy trì 48.504 tổ hòa giải với 479.827 hòa giải viên, trong đó có đông đảo cán bộ Mặt trận, người có uy tín, già làng, trưởng bản và chức sắc tôn giáo.

Nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, hôn nhân, dân sự, môi trường, giải phóng mặt bằng và quan hệ cộng đồng được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài và không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị biểu dương. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản

Một dấu ấn nổi bật khác là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản. Cả nước hiện có 2.522 mô hình với 123.543 điểm nhân rộng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo đảm an ninh vùng dân tộc, tôn giáo và biên giới. Toàn quốc đã xây dựng hơn 50.000 điểm chữa cháy công cộng và gần 61.000 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Phong trào cũng tạo sức lan tỏa mạnh thông qua Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 10 năm, cả nước đã tổ chức hơn 438.573 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 117,5 triệu lượt người tham gia, đăng phát hơn 505.000 tin, bài, xây dựng gần 6.342 phóng sự, phát hành hơn 11,3 triệu tài liệu, tờ rơi và tổ chức trên 52.000 điểm Ngày hội.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong lĩnh vực bảo đảm ANTT tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thông qua Chương trình phối hợp, vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an và vị trí của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục được khẳng định; mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo vệ ANTT.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh.

Công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, những năm qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống, cùng với sự phát triển của công nghệ số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Các đại biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh

“Thực tiễn đó càng khẳng định bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, MTTQ Việt Nam tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh Nhân dân” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nêu rõ và khẳng định, trong sự nghiệp ấy, khu dân cư là địa bàn quan trọng, nơi những vấn đề về an ninh, trật tự được nhận diện, giải quyết từ sớm, từ cơ sở.

Ban Công tác Mặt trận trực tiếp tập hợp, vận động Nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Từ tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi, vận động tố giác tội phạm đến chăm lo người nghèo, người yếu thế - các đồng chí đã góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, củng cố “thế trận lòng dân”.

Đại biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” và Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp phù hợp với từng giai đoạn.

Qua 10 năm, công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng Công an, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

“Nhìn lại chặng đường 2016 - 2026, chúng ta có thể ghi nhận những kết quả đáng trân trọng trong công tác Mặt trận ở khu dân cư. Vai trò của Ban Công tác Mặt trận ngày càng được khẳng định trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở và tập hợp, vận động Nhân dân” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh và cho biết, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và MTTQ Việt Nam ngày càng thiết thực, hiệu quả; vai trò của Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận trong tập hợp, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được khẳng định rõ hơn. Qua đó, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

“Những kết quả đó cũng góp phần cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về “phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân”. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong giai đoạn mới" - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định.

Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng cao. Những tác động của chuyển đổi số, đô thị hóa, an ninh mạng và các vấn đề xã hội mới đòi hỏi cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; chủ động nắm bắt tình hình, phát huy vai trò chủ thể và tinh thần tự quản của Nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Với truyền thống đoàn kết của Mặt trận, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân và sự đồng lòng của toàn dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, bình yên.

Ông Y Chiến Niê, Trưởng ban Công tác Mặt trận buôn Dlung, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk giao lưu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh - Lê Khánh.

“Mỗi khu dân cư bình yên là một viên gạch xây nên xã hội kỷ cương, an toàn. Mỗi Ban Công tác Mặt trận trách nhiệm, tận tụy là một hạt nhân vun đắp đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng. Và mỗi người dân cùng chung sức, cùng trách nhiệm sẽ góp thêm một viên gạch vững chắc vào nền móng của thế trận an ninh nhân dân; để bình yên được bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và lan tỏa trong toàn xã hội.

Như Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Ở đâu có dân, ở đó có phong trào; nơi nào phong trào mạnh, nơi đó trật tự vững, an ninh bền”. Đó cũng là phương châm để chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh của Nhân dân, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ gìn bình yên từ mỗi khu dân cư, vì cuộc sống an toàn, hạnh phúc của Nhân dân” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nói.