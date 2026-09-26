Môi khô, bong tróc hay xỉn màu: Có thể chăm sóc tại nhà thế nào?

Môi là vùng da dễ mất nước nhưng lại thường bị bỏ quên trong chu trình chăm sóc hằng ngày. Ánh nắng, thời tiết khô, thói quen hút thuốc hoặc lớp tế bào chết tích tụ đều có thể khiến môi trở nên khô, bong tróc và kém tươi.

Theo tiến sĩ Isha Narang, bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Đại học Hoàng gia London (Anh), tình trạng môi sẫm màu có thể liên quan đến việc tiếp xúc nhiều với ánh nắng, thiếu độ ẩm, hút thuốc hoặc tế bào chết tích tụ trên bề mặt.

Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu làm môi hồng hơn, việc chăm sóc tại nhà có thể bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản hơn: loại bỏ lớp da khô một cách nhẹ nhàng, bổ sung độ ẩm và hạn chế tác động từ môi trường.

Một trong những cách đơn giản là kết hợp đường với mật ong.

Có thể trộn một thìa cà phê mật ong cùng một thìa cà phê đường, sau đó thoa lên môi và massage nhẹ bằng đầu ngón tay khoảng một phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước ấm và lau khô.

Đường có tác dụng loại bỏ lớp da khô trên bề mặt, trong khi mật ong giúp bổ sung độ ẩm. Công thức này được gợi ý cho những trường hợp môi khô, nứt nẻ hoặc sẫm màu đi kèm tình trạng thiếu ẩm.

Tuy nhiên, phần chà xát nên thực hiện nhẹ tay. Môi đang nứt, đau hoặc có vết thương hở không phải thời điểm thích hợp để tẩy tế bào chết.

Cà phê và dầu ô liu là một công thức khác được chuyên gia gợi ý.

Trộn một thìa bột cà phê với nửa thìa dầu ô liu. Thoa hỗn hợp lên môi, massage theo chuyển động tròn trong khoảng 30-60 giây rồi lau bằng khăn ẩm ấm.

Theo tiến sĩ Narang, cà phê có thể giúp môi trông tươi tắn hơn thông qua tác động lên tuần hoàn tại vùng da được massage, còn dầu ô liu giúp làm dịu và dưỡng ẩm.

Điểm đáng chú ý là công thức này không nên được hiểu như một phương pháp thay đổi màu môi tức thì. Với tình trạng sắc tố kéo dài, việc chỉ tẩy tế bào chết có thể không giải quyết được nguyên nhân.

Một công thức khác gồm vài giọt nước cốt chanh, một thìa cà phê dầu dừa và một thìa cà phê đường.

Sau khi trộn thành hỗn hợp sệt, thoa lên môi và massage khoảng một phút. Có thể giữ thêm 2-3 phút trước khi rửa sạch rồi thoa son dưỡng. Nguồn hướng dẫn khuyến nghị thực hiện vào buổi tối.

Trong công thức này, đường đảm nhiệm vai trò loại bỏ tế bào chết, dầu dừa giúp làm mềm và giữ ẩm, còn nước chanh được sử dụng với mục đích hỗ trợ làm sáng vùng da sẫm màu.

Do chanh có tính acid, người có đôi môi nhạy cảm hoặc đang bị nứt rát nên thận trọng với công thức này và ngừng sử dụng nếu xuất hiện kích ứng.

Không phải mọi công thức chăm môi đều tập trung vào việc tẩy da chết.

Củ dền có thể được kết hợp với đường và chất dưỡng như bơ hạt mỡ hoặc bơ Ghee. Công thức gồm một thìa cà phê nước ép củ dền tươi hoặc dạng bột, nửa thìa cà phê đường và nửa thìa cà phê bơ hạt mỡ hoặc bơ Ghee.

Hỗn hợp được thoa lên môi, massage nhẹ khoảng 30 giây rồi giữ thêm hai phút trước khi rửa hoặc lau sạch.

Củ dền có sắc đỏ tự nhiên và chứa các chất chống oxy hóa, giúp môi trông tươi màu hơn. Trong khi đó, đường hỗ trợ loại bỏ lớp da chết, còn bơ hạt mỡ hoặc bơ Ghee bổ sung độ ẩm.

Với những người không muốn sử dụng công thức có nhiều bước, nghệ và sữa cũng có thể được kết hợp thành mặt nạ môi.

Chỉ cần trộn một nhúm nghệ với một thìa cà phê sữa tươi. Nếu muốn hỗn hợp đặc hơn, có thể thêm nửa thìa cà phê bột đậu xanh.

Thoa lên môi khoảng hai phút, sau đó nhẹ nhàng làm sạch bằng ngón tay hoặc khăn mềm. Cuối cùng, sử dụng son dưỡng để bổ sung độ ẩm.

Theo tiến sĩ Narang, nghệ có thể hỗ trợ cải thiện sắc tố, trong khi sữa giúp làm mềm và dịu da.

Các nguyên liệu tại nhà có thể hỗ trợ một số bước chăm sóc môi, nhưng không nên xem chúng là giải pháp thay thế hoàn toàn cho dưỡng ẩm và bảo vệ môi hằng ngày.

Mật ong, dầu dừa, bơ hạt mỡ hay nha đam đều thường được sử dụng trong chăm sóc da với mục đích làm mềm và giữ ẩm. Tuy nhiên, nếu môi thường xuyên khô nứt, việc duy trì dưỡng ẩm đều đặn quan trọng hơn việc liên tục thay đổi công thức.

Bên cạnh đó, môi cũng cần được bảo vệ khi tiếp xúc với ánh nắng. Son dưỡng có SPF có thể được sử dụng khi ra ngoài, đồng thời nên hạn chế thói quen liếm hoặc cắn môi vì có thể khiến tình trạng khô trở nên khó chịu hơn.

Một đôi môi sẫm màu không phải lúc nào cũng xuất phát từ lớp da chết.

Ánh nắng, hút thuốc, tình trạng thiếu ẩm và nhiều yếu tố khác đều có thể ảnh hưởng đến màu môi. Vì vậy, nếu tình trạng sắc tố kéo dài và không cải thiện dù đã chăm sóc, không nên liên tục tăng tần suất chà xát hoặc thử nhiều nguyên liệu cùng lúc.

Theo chuyên gia, những trường hợp khó cải thiện có thể cần sản phẩm hoặc phương pháp điều trị chuyên biệt hơn.

Với routine tại nhà, có thể bắt đầu đơn giản bằng việc giữ môi đủ ẩm, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng khi môi khỏe và bảo vệ môi trước ánh nắng. Nếu xuất hiện kích ứng, đau rát hoặc nứt kéo dài, nên dừng các công thức tự làm và tìm nguyên nhân thay vì tiếp tục thử thêm nguyên liệu.