Mọi hướng nhìn đều đổ về concert của Stray Kids tại Mexico

Tổng thống Hàn Quốc, Lee Jae Myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hye Kyung đã tham dự một lễ hội âm nhạc có sự góp mặt của nhóm Stray Kids tại thành phố Mexico vào ngày 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống tới Mexico.

Ông Lee Jae Myung cũng chia sẻ về ước mơ thời thơ ấu là được tham dự một buổi hòa nhạc lớn: "Khi còn trẻ, tôi từng mơ ước được đến một sân khấu hòa nhạc quy mô lớn để thưởng thức màn trình diễn, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện được điều đó". Bên cạnh đó, bà Kim Hye Kyung cũng tiết lộ mình cũng hâm mộ thành viên Felix nhất trong nhóm Stray Kids.

Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc chụp ảnh selfie cùng J.Y. Park và các quan chức tháp tùng khác.

Trong khi đó, video âm nhạc cho ca khúc chủ đề "This & That", nằm trong mini-album cùng tên phát hành ngày 7/8 của nhóm đã chính thức vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, nâng tổng số video âm nhạc vượt mốc 100 triệu lượt xem của Stray Kids lên con số 22. Sản phẩm đã lập kỷ lục ấn tượng khi ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chính "US Billboard 200" lần thứ chín liên tiếp. Stray Kids là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử đạt được thành tích chín lần liên tiếp ra mắt ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng này. Sản phẩm mới nhất của nhóm cũng đứng đầu bảng xếp hạng "Billboard World Albums" trong tuần lễ ngày 26/9 (đánh dấu lần thứ năm họ đạt vị trí số 1 tại đây) và giành ngôi đầu trên bảng xếp hạng "Top Album Sales". "This & That" là một ca khúc mang âm hưởng hip-hop, làm nổi bật phong cách vừa thư thái ("chill") vừa đầy cá tính ("cool"). Video âm nhạc này khéo léo kết hợp phong cách độc đáo của nhóm vào một không gian cũ kỹ, nhuốm màu thời gian, biến nơi đây thành một bối cảnh mới mẻ nhưng vẫn mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đầy thú vị. Bên cạnh đó, video còn phô diễn những màn trình diễn đầy lôi cuốn và đậm chất riêng của cả tám thành viên, khiến người xem muốn thưởng thức lại nhiều lần.