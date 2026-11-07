Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên phòng, chống tác hại của thuốc lá

Học sinh trường THCS xã Nhân Nghĩa tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá

Học sinh tập nói lời từ chối

Năm 2021, Câu lạc bộ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Trường THCS xã Nhân Nghĩa được thành lập theo quyết định của Ban Giám hiệu, với sự phối hợp của Hội LHPN xã và Đoàn Thanh niên địa phương.

Câu lạc bộ hoạt động gắn với mô hình "Thủ lĩnh của sự thay đổi", thu hút học sinh tham gia tìm hiểu, trao đổi về sức khỏe, bình đẳng và xây dựng trường học an toàn.

Học sinh trao đổi, chia sẻ kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thầy giáo Bùi Văn Hòa, Tổng phụ trách Đội nhà trường, cho biết mô hình phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thay vì chỉ nghe thầy cô phổ biến, học sinh được trao đổi, chia sẻ với bạn bè nên những kiến thức về tác hại của thuốc lá cũng dễ tiếp nhận hơn.

Trước sự xuất hiện của thuốc lá điện tử với nhiều mẫu mã bắt mắt, dễ gây tò mò, nhà trường chú trọng giúp học sinh nhận ra những quan niệm sai lầm như thuốc lá điện tử ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hoặc chỉ là cách thể hiện cá tính...

Các buổi ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức cùng những cuộc thi thiết kế infographic, video truyền thông, tiểu phẩm kịch tương tác và hoạt động thể thao hưởng ứng phong trào "Trường học không khói thuốc".

Trong các tiểu phẩm, học sinh đóng vai những người bị bạn bè rủ rê sử dụng thuốc lá điện tử, tự tìm cách xử lý tình huống. Qua đó, các em tập nói lời từ chối, thay vì chỉ nghe thầy cô cảnh báo về tác hại. Những buổi tuyên truyền pháp luật cũng giúp học sinh nắm được các quy định liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo thầy Bùi Văn Hòa, học sinh còn tự xây dựng nội dung truyền thông, tham gia các cuộc thi, ký cam kết thi đua giữa các chi đội và nhắc nhở bạn bè chấp hành nội quy. Các em vừa học kiến thức, vừa trực tiếp giải thích, vận động bạn bè cùng thực hiện.

Sau thời gian triển khai, nhà trường ghi nhận học sinh hiểu rõ hơn tác hại của thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử, không còn xem việc sử dụng những sản phẩm này là một trào lưu thời thượng. Theo đánh giá của nhà trường, số trường hợp vi phạm quy định về sử dụng thuốc lá trong và xung quanh khu vực trường học giảm đáng kể. Nhiều em chủ động nhắc nhở bạn bè, tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ.

Tiết mục phòng, chống tác hại thuốc lá của trường đạt giải Khuyến khích Liên hoan các CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi"

Tháng 11/2026, câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" của trường tham gia Liên hoan các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu cấp tỉnh Phú Thọ và được trao giải. Nội dung dự thi tập trung vào việc thay đổi nhận thức về sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường. Tiểu phẩm do giáo viên và học sinh cùng biên soạn, tập luyện, lấy những tình huống gần gũi với lứa tuổi học trò để truyền tải thông điệp.

Thầy Hòa cho biết kết quả tại liên hoan là động lực để nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động. Trong quá trình tham gia câu lạc bộ, học sinh còn được rèn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và tự tin lên tiếng khi thấy bạn bè có hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người lớn phải làm gương

Học sinh có thể được nhắc nhở về tác hại của thuốc lá ở trường, nhưng khi trở về nhà và tiếp xúc với môi trường bên ngoài, các em vẫn có thể gặp những nguy cơ tương tự. Bởi vậy, việc phòng, chống thuốc lá cần có sự tham gia của gia đình và cộng đồng.

Hội LHPN xã Nhân Nghĩa phối hợp với nhà trường và công an xã tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học sinh

Chị Bùi Thị Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhân Nghĩa, cho biết Hội phối hợp với nhà trường duy trì hoạt động câu lạc bộ, hỗ trợ tài liệu truyền thông, kết nối cán bộ y tế, công an xã và báo cáo viên đến tuyên truyền cho học sinh.

Chị Bùi Thị Tiên - Chủ tịch Hội LHPN xã Nhân Nghĩa

Hội còn đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các buổi sinh hoạt chi hội, tuyên truyền đến từng hộ gia đình, vận động phụ huynh quan tâm, giáo dục con em. Theo chị Tiên, muốn xây dựng gia đình không khói thuốc, trước hết người lớn phải làm gương, không sử dụng thuốc lá và chú ý đến những nguy cơ con em có thể gặp phải.

Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trực quan, sinh động, giúp học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và cách phòng, chống

Thời gian tới, Hội LHPN xã định hướng gắn tiêu chí “Gia đình không khói thuốc” với cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; đồng thời tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, giúp phụ huynh nhận diện nguy cơ, nhắc nhở và đồng hành cùng con. Hội cũng vận động các hộ kinh doanh quanh cổng trường cam kết không bán thuốc lá cho học sinh.

Phòng, chống tác hại thuốc lá trong học đường không thể chỉ trông chờ vào nhà trường hay ý thức của học sinh. Nếu cha mẹ vẫn hút thuốc, thuốc lá vẫn dễ dàng mua được quanh cổng trường thì những bài học về nói không với thuốc lá khó phát huy hiệu quả.