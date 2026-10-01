Mỗi học sinh chi cả trăm triệu đồng để luyện IELTS

Talk show Có IELTS rồi, học đại học khác gì có 4 khách mời chính: - TS Hồ Thanh Trí, Viện trưởng Viện Quốc tế, Trường ĐH Công Thương TPHCM - Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, Quản lý học thuật tại DOL English, IELTS 8.5 Overall. - Nguyễn Hoàng Phương Anh, sinh viên năm 2 chuyên ngành Logistics, Viện Quốc tế, Trường ĐH Công Thương TPHCM - Đỗ Lê Tuấn, sinh viên năm 2 ngành Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Công Thương TPHCM

01/10/2026 15:50

report Khoản đầu tư xứng đáng

MC: Quá trình đầu tư cho việc học tiếng Anh, đặc biệt là IELTS, đã mang lại cho các em những lợi ích như thế nào?

Phương Anh:

Với em, việc đầu tư cho tiếng Anh và IELTS là một khoản đầu tư rất xứng đáng cho bản thân. Năm 2024, khi chứng chỉ IELTS của em sắp hết hạn, em vẫn quyết định tiếp tục học và thi lại vì em có định hướng du học thạc sĩ.

Em nghĩ tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu và cũng là một trong những điều kiện đầu tiên để mình có thể hội nhập, học tập và giao tiếp với bạn bè quốc tế. Khi tìm hiểu các chương trình học bổng ở nước ngoài, em nhận thấy IELTS cũng thường là một trong những yêu cầu quan trọng.

Đỗ Lê Tuấn:

Em rất biết ơn bố mẹ vì đã dành một khoản chi phí để đầu tư cho việc học của em. Sau quá trình học và thi IELTS, em nhận ra rằng ngoài việc học ở trung tâm, mình hoàn toàn có thể tự học tại nhà nếu có phương pháp phù hợp.

Ví dụ, với Speaking, em có thể luyện tập bằng cách tương tác với chatbot, còn Reading và Writing thì có thể tận dụng các nền tảng, tài liệu miễn phí trên mạng. Theo em, điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì và trách nhiệm với việc học của chính mình. Nếu có ý thức và duy trì đều đặn thì mình có thể chủ động cải thiện năng lực mà không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc học trung tâm.

01/10/2026 15:48

report Học tiếng Anh vẫn nên được chú trọng

Host: Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh có thể đưa ra lời khuyên cho phụ huynh, học sinh về đề xuất bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học?

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:

Chúng ta hiểu đây chỉ là đề xuất, cần chờ đợi thêm thông tin khi có xác nhận chính thức từ Bộ Giáo dục. Bản thân tôi cũng như mọi người sẽ đợi thông tin từ nguồn chính thống để không bị hoang mang.

Dù quyết định cuối cùng của Bộ giáo dục có như thế nào, chúng ta luôn luôn coi tiếng Anh là bộ môn phải được chú trọng, là nguồn kiến thức không bỏ được.

Về đề xuất mới nhất liên quan IELTS, theo tôi biết chỉ cân nhắc bỏ cộng điểm, chứng chỉ IELTS có thể để quy đổi điểm cho một số chương trình đặc thủ. Do đó, IELTS vẫn có giá trị. Và với câu chuyện chung của tiếng Anh, nhu cầu phát triển ngôn ngữ sẽ vẫn phổ biến trong tương lai.

01/10/2026 15:48

report Nhìn từ việc 1.500 tỷ đồng cho việc thi chứng chỉ ngoại ngữ

HOST: Hiện nay, mỗi năm học sinh, thí sinh chi hơn 1.500 tỷ đồng để học và thi các chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là IELTS. Theo thầy, khoản đầu tư này có phải là sự lãng phí?

TS Hồ Thanh Trí:

Theo tôi, không thể nói khoản đầu tư này là lãng phí nếu phụ huynh và học sinh xác định rõ mục tiêu. IELTS là chứng chỉ được sử dụng phổ biến, có thể phục vụ tuyển sinh đại học, học các chương trình bằng tiếng Anh, xin học bổng hoặc du học.

Thậm chí sau khi tốt nghiệp, nếu các em muốn học tiếp Master ở nước ngoài thì chứng chỉ ngoại ngữ cũng có thể là một trong những điều kiện cần thiết. Vì vậy, điều quan trọng là các em phải có lộ trình và mục tiêu rõ ràng trước khi đầu tư.

01/10/2026 15:39

report Giữa 'rừng' chứng chỉ tiếng Anh, tại sao phải học IELTS

Host: Theo Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, điều gì thôi thúc việc học và lấy chứng chỉ IELTS, có gì khác biệt so với các chứng chỉ tiếng Anh khác?

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:

Trên thị trường nhiều chứng chỉ tiếng Anh, mỗi chứng chỉ có đặc trưng khác nhau, nhưng điểm chung là đều đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ. Với tôi, quan trọng nhất là tìm hiểu các tổ chức giáo dục, cơ sở, yêu cầu chứng chỉ gì để tập trung ôn luyện cho đúng.

IELTS là chứng chỉ quốc tế, được công nhận ở nhiều tổ chức toàn cầu nên phổ biến, với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Người ta nói IELTS học thuật quá nhưng tùy kĩ năng mới xác định được. Với dụ ở kỹ năng Nói, sẽ gần gũi với cuộc sống đời thường. Nên việc học và lấy chứng chỉ IELTS vẫn có nhiều giá trị và hiệu quả sử dụng cao.

01/10/2026 15:27

report Dùng AI học tiếng Anh sao cho chuẩn?

Host: Theo Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, việc học sinh sử dụng AI để học tiếng Anh là tốt hay không tốt?

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:

Không vấn đề gì khi các bạn học sinh dùng AI để học ngoại ngữ, quan trọng là từ góc độ giáo viên phải hướng dẫn các bạn dùng ra sao để hiệu quả.

Nên chuẩn hóa câu lệnh trong việc dùng AI học tiếng Anh, càng hiệu quả sẽ cho ra kết quả tốt hơn. Đó là kĩ thuật, kỹ năng cần thiết ở ngày nay khi sử dụng AI. Vấn đề bây giờ không phải ai dùng AI nữa, mà ai sẽ ra câu lệnh tốt hơn cho AI.

01/10/2026 15:25

report Học tiếng Anh không phụ thuộc hoàn toàn vào trung tâm

HOST: Chi phí học và thi các chứng chỉ tiếng Anh hiện nay khá cao. Theo em, học sinh nên đầu tư như thế nào để vừa nâng cao năng lực tiếng Anh, vừa tránh tốn kém?

Đỗ Lê Tuấn:

Theo em, chi phí học sẽ phụ thuộc vào trình độ và mục tiêu của mỗi người. Nếu ở mức thấp thì việc nâng band thường dễ hơn, còn càng lên band cao thì càng cần nhiều thời gian và chi phí.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào trung tâm. Chúng ta có thể tự học qua các nguồn tài liệu miễn phí, luyện đọc, viết, nói tại nhà và sử dụng AI để hỗ trợ sửa lỗi. Khi nào thực sự có nhu cầu về chứng chỉ, chẳng hạn để học chương trình bằng tiếng Anh, xin học bổng, du học hay trao đổi sinh viên thì mình hãy thi. Như vậy sẽ tránh việc thi nhiều lần và tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

01/10/2026 15:23

report Đâu cần đầu tư nhiều tiền mới giỏi tiếng Anh

Host: Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh có thể chia sẻ về việc học tiếng Anh và lấy chứng chỉ IELTS, có cần đầu tư nhiều tiền bạc?

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:

Với tôi, học tiếng Anh không nhất thiết phải tốn kém. Năng lực tiếng Anh có thể tự trau dồi ở nhà. Mỗi ngày mình có thể tự tập đọc, theo ý chính, từng câu từng đoạn, không cần quá nhiều nhưng chắc chắn phải hiểu trước đã.

Có thể học tiếng Anh qua từ điển, là tài nguyên miễn phí với nhiều sự lựa chọn trên mạng. Từ quá trình tự rèn luyện ở nhà, mỗi người hoàn toàn có thể học tiếng Anh hiệu quả.

Các bạn có thể tự tập viết, nói, theo ý tưởng của mình, sau đó dùng công cụ AI hỗ trợ để đánh giá. Khi nào các bạn hướng tới việc thi chứng chỉ IELTS thì sẽ cân nhắc đầu tư để học. Điều quan trọng là mỗi người phải tập trung thời gian xây dựng năng lực tiếng Anh trước, có nền tảng tốt để không thi lại nhiều lần, đỡ tốn kém.

01/10/2026 15:19

report 'Đuối' vì chương trình quốc tế

HOST: Với những chương trình đào tạo quốc tế, yêu cầu về tiếng Anh khá cao và đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên gặp khó khăn trong quá trình học. Thực tế tại trường, sau khi tuyển vào, sinh viên tiến bộ như thế nào và nhà trường hỗ trợ các em ra sao?

TS Hồ Thanh Trí:

Với chương trình quốc tế, tiếng Anh là yếu tố rất quan trọng vì sinh viên phải học với giảng viên nước ngoài, sử dụng giáo trình bằng tiếng Anh và thường xuyên trao đổi, làm việc bằng tiếng Anh. Nếu năng lực ngoại ngữ chưa đủ, sinh viên rất dễ bị đuối, từ đó có thể mất động lực học tập.

Ngay từ đầu, nhà trường sẽ kiểm tra và phân loại trình độ tiếng Anh. Những sinh viên đạt yêu cầu sẽ học theo chương trình, còn những bạn chưa đủ chuẩn sẽ được học các lớp bổ túc phù hợp với trình độ. Nhà trường theo sát và khuyến khích sinh viên cải thiện liên tục. Thực tế hiện nay, tỷ lệ sinh viên nghỉ học vẫn nằm trong ngưỡng nhà trường đặt ra.

01/10/2026 15:14

report Tốn hàng trăm triệu đồng để luyện IELTS

Host: Bạn Phương Anh có thể chia sẻ quá trình học IELTS và thi chứng chỉ tốn kém ra sao?

Bạn Phương Anh:

Ba mẹ phải chi số tiền kha khá trong quá trình học tiếng Anh của em.

Cụ thể, ba mẹ đầu tư cho em học tiếng Anh từ bé, ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất để phát triển kỹ năng tiếng Anh. Em theo học IELTS khoảng 2 năm, mỗi kỳ thi tốn mức chi phí 4,6 triệu đồng, tính cả chi phí học thêm để phát triển toàn diện tiếng Anh thì con số có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

01/10/2026 15:09

report Nạn nhân của việc học tiếng Anh theo mẹo

Host: Từ chia sẻ của Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh về việc học tiếng Anh theo mẹo không còn hiệu quả, bạn Phương Anh cảm thấy thế nào?

Bạn Phương Anh:

Giống như cô Ngọc Anh chia sẻ, em là nạn nhân của việc học tiếng Anh theo từ vựng và theo mẹo.

Từ nhỏ, em sao chép từ, nhớ từ đó là nghĩa như thế, một thời gian sau, nhìn lại, mình có copy nhưng không nhớ là gì. Hồi xưa, khi bắt đầu học IELTS, em gặp nhiều khó khăn. Em bắt đầu tìm đến giải pháp mới là phương pháp scan.

Với mỗi bài học, em sẽ scan qua một lượt để xem khái niệm là gì, tô đậm những chỗ cần ghi nhớ để tiếp thu nhanh hơn. Khi lật sách qua từng bài học sẽ nắm được ý chính là gì.

01/10/2026 15:05

report Chưa chắc bỏ cộng điểm IELTS

HOST: Theo thầy, liệu việc sử dụng IELTS trong tuyển sinh sẽ được điều chỉnh thế nào trong thời gian tới không?

TS Hồ Thanh Trí:

Bộ GD&ĐT đang có những nghiên cứu, điều chỉnh và chưa chắc là sẽ bỏ điểm cộng IELTS. Định hướng chung vẫn là khuyến khích tiếng Anh, bởi đây là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu quốc tế hóa giáo dục.

Điều quan trọng là cần đo lường lại sự phù hợp giữa điểm IELTS và bài thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để có mức quy đổi hợp lý. Khi được sử dụng phù hợp, IELTS sẽ vừa giúp học sinh có thêm cơ hội xét tuyển, vừa tạo động lực học ngoại ngữ.

01/10/2026 14:57

report Thiếu công bằng vì cộng điểm, ưu tiên IELTS?

HOST: Việc cộng điểm hoặc ưu tiên chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học liệu có tạo lợi thế cho những thí sinh giỏi tiếng Anh và khiến các thí sinh khác, đặc biệt là học sinh ở vùng quê, vùng sâu, vùng xa, gặp bất lợi không? Theo thầy, vấn đề này nên nhìn nhận như thế nào để đảm bảo sự công bằng?

TS Hồ Thanh Trí:

Đây là câu hỏi rất đáng quan tâm, nhất là trong bối cảnh tuyển sinh hiện nay. Các trường đại học xây dựng phương án tuyển sinh dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT, trong đó thí sinh có chứng chỉ IELTS có thể được cộng hoặc quy đổi điểm theo đề án của từng trường.

Tuy nhiên, IELTS và điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là hai công cụ đánh giá khác nhau. Điểm thi THPT chủ yếu đánh giá kiến thức môn tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông, còn IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Vì vậy, thí sinh chưa có IELTS vẫn có thể tham gia xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quan trọng nhất vẫn là cách mỗi học sinh tiếp cận và đầu tư cho việc học ngoại ngữ.

01/10/2026 14:57

report Học tiếng Anh mẹo không còn hiệu quả

Host: Có rất nhiều cách để học tiếng Anh, làm sao để học tiếng Anh được hiệu quả, nhớ lâu và ứng dụng tốt?

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:

Phương pháp trước giờ như học từ vựng, học mẹo, dịch tiếng Anh sang tiếng Việt không còn nhiều hiệu quả. Ví dụ học từ vựng, cách học truyền thống sẽ có sổ tay, tôi cũng có một cuốn để ghi chép từ vựng.

Khi ghi từ vựng tiếng Anh, tiếng Việt bên cạnh, nhớ nhưng không lâu, có thể tuần sau sẽ quên và không áp dụng được. Sau này mình nhớ có thể đã copy từ này rồi nhưng không hiểu bản chất.

Thứ 2, về học mẹo, tôi cũng hiểu tâm lý học sinh thích học mẹo và "trick". Nhưng ở cấp độ đại học, không có mẹo nào cả, nên càng đòi hỏi thực chất, tư duy học tiếng Anh xuất phát từ mình.

Thói quen phổ biến thứ 3 trong việc học tiếng Anh của người Việt là dịch từng từ. Tuy nhiên, có những câu mình dịch sang tiếng Việt sẽ không tự nhiên về nghĩa như tiếng Anh bản xứ, nên cần thay đổi.

01/10/2026 14:55

report Con đường chinh phục IELTS

Host: Phương Anh có thể chia sẻ hành trình học IELTS, cảm hứng để bạn làm điều đó đến từ đâu?

Bạn Phương Anh:

Em tiếp xúc với tiếng Anh từ khá sớm và từng học các chương trình Cambridge như Flyers, nên khi bắt đầu học IELTS, em có một nền tảng tương đối tốt. Đến những năm cấp ba, em vừa học ở trường vừa học thêm để tập trung vào các kỹ năng IELTS.

Tuy nhiên, khi học IELTS, em nhận ra đề thi đòi hỏi nhiều kiến thức xã hội hơn. Có những chủ đề về xã hội, thời tiết hay những vấn đề trước đây em ít tiếp xúc nên ban đầu khá bối rối, không biết bắt đầu từ đâu. Nhờ thầy cô hướng dẫn và giải thích thêm, em dần hiểu cách tiếp cận và làm bài tốt hơn.

Với em, Speaking là kỹ năng khó nhất và cũng là phần em sợ nhất. Vì trong giao tiếp hằng ngày, em không có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Anh nên em thường sợ nói sai, phát âm chưa tốt hoặc diễn đạt không đúng ý. Đây cũng là trở ngại lớn nhất em phải từng bước vượt qua trong quá trình luyện thi.

01/10/2026 14:44

report Có chứng chỉ IELTS để làm gì?

Host: Với sinh viên, khi giỏi ngoại ngữ, lợi thế của em so với các bạn như thế nào?

Bạn Phương Anh:

Khi bước vào đại học, có chứng chỉ IELTS với điểm số cao là lợi thế để có thêm cơ hội tham gia chương trình quốc tế. Khi bước ra quốc tế, IELTS giúp em rất nhiều, điển hình như việc từng được đại diện phát biểu ở các trường quốc tế. Ngoài ra, tiếng Anh, IELTS giúp em đạt được học bổng, là động lực em cố gắng trau dồi học tiếng Anh nhiều hơn.

Khi bước vào Viện Quốc tế, Trường ĐH Công Thương TPHCM, em may mắn nhận học bổng 70% cho học kỳ đầu tiên. Đó là kết quả cho những năm tháng nỗ lực của em ở cấp 3.

Ở cấp 3, em có cơ hội tiếp xúc tiếng Anh, từ đó trau dồi thêm và phát huy bản thân ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Khi đạt học bổng như thế, em cảm thấy phải phát huy, cố gắng hơn nữa để giành thêm nhiều học bổng, cho em cơ hội bước ra nước ngoài, hướng tới việc học thạc sĩ sau này".

01/10/2026 14:41

report Sinh viên phải biết vận dụng tiếng Anh vào việc học

HOST: Theo thầy, sinh viên cần chuẩn bị gì để có thể học tốt trong môi trường đại học có yếu tố quốc tế? Tiếng Anh thực tế khác gì so với việc chỉ có một chứng chỉ IELTS?

TS Hồ Thanh Trí:

IELTS chủ yếu là công cụ để đánh giá năng lực tiếng Anh, còn trong môi trường đại học, điều quan trọng là sinh viên phải biết vận dụng tiếng Anh vào việc học. Khi học với giảng viên nước ngoài, sinh viên không chỉ cần nghe hiểu mà còn phải biết phân tích case study, suy nghĩ về vấn đề rồi trao đổi, thảo luận với giảng viên. Đó mới là khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

Chứng chỉ IELTS mang lại lợi thế lâu dài. Khi chuẩn bị tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn đi làm hoặc tiếp tục học tập. Với các chương trình liên kết, trao đổi hoặc học tiếp tại nước ngoài, ngoài GPA, IELTS cũng là một trong những tiêu chí quan trọng. IELTS 6.5 trở lên có thể mở thêm cơ hội tiếp cận các chương trình học bổng, vì vậy việc chuẩn bị chứng chỉ từ sớm sẽ giúp sinh viên có thêm lựa chọn sau này.

01/10/2026 14:29

report Bỏ cộng điểm ưu tiên đối với chứng chỉ IELTS không là vấn đề lớn

Host: Cô nhận định sao về thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bỏ cơ chế cộng điểm ưu tiên đối với chứng chỉ IELTS vào tổng điểm xét tuyển đại học từ năm 2027?

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, quản lý học thuật tại DOL English, đạt IELTS 8.5 Overall:

Về vấn đề bỏ cơ chế cộng điểm ưu tiên đối với chứng chỉ IELTS vào tổng điểm xét tuyển đại học từ năm 2027, trong những tuần vừa qua gặp rất nhiều thắc mắc từ học sinh. Có câu hỏi được đặc ra, bỏ điểm cộng thì thôi không học IELTS nữa?

Một số bạn hụt hẫng, học để được cộng điểm nhưng đề xuất như vậy thì sẽ cân nhắc lại. Nhưng đó là số ít, còn số đông các bạn đều xác định tiếng Anh là công cụ để sử dụng lâu dài, chứ không phải trong thời gian ngắn.

Chứng chỉ IELTS cho điểm cộng xét tuyển đại học thì tốt, nhưng cần xác định học tiếng Anh là năng lực sử dụng ngôn ngữ, dùng để đọc bảng tin chuyên ngày, tiếp nhận kiến thức bằng tiếng Anh để đón đầu xu hướng, tiếp cận thế giới. Tôi nhắc các bạn học sinh của mình hãy nỗ lực và không bỏ dở tiếng Anh".

01/10/2026 14:27

report IELTS chỉ tạo lợi thế ban đầu ở đại học

Host: Thưa thầy, một sinh viên có IELTS tốt ngay từ đầu sẽ có lợi thế như thế nào khi bước vào đại học?

TS Hồ Thanh Trí:

Chắc chắn là có lợi thế. Việc có nền tảng tiếng Anh tốt, đặc biệt là chứng chỉ IELTS, trước hết thể hiện năng lực ngoại ngữ của sinh viên và tạo cho các bạn một điểm xuất phát tốt hơn so với những người chưa có nền tảng này.

Tuy nhiên, trong quá trình học đại học 3,5-4 năm, IELTS chỉ tạo lợi thế ban đầu. Điều quan trọng là sinh viên phải duy trì và phát huy năng lực đó thông qua việc học tập, giao tiếp, tham gia các hoạt động và chương trình quốc tế. Nếu không sử dụng thường xuyên, lợi thế ban đầu có thể dần mất đi.

01/10/2026 14:24

report IELTS chỉ là điều kiện sơ tuyển

Host: Vậy với những bạn đã có IELTS và muốn học chương trình quốc tế, chứng chỉ này mang lại những lợi thế cụ thể nào?

Tiến sĩ Hồ Thanh Trí:

IELTS là một trong những điều kiện sơ tuyển đầu vào đối với các chương trình liên kết quốc tế, như du học tại chỗ 3+0, 4+0 hay chương trình chuyển tiếp 2+2. Ngoài việc được sử dụng trong xét tuyển và quy đổi điểm theo quy định, sinh viên có IELTS còn có thêm lợi thế trong các chính sách khuyến khích của nhà trường, trong đó có học bổng.

Nhà trường muốn tạo động lực để sinh viên tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, vì vậy những bạn có năng lực tiếng Anh tốt có thể nhận được mức học bổng đáng kể. Tôi nhớ có trường hợp sinh viên được học bổng tới 70%. Điều đó cho thấy IELTS không chỉ là một chứng chỉ phục vụ xét tuyển mà còn có thể mở thêm cơ hội khi sinh viên bước vào môi trường đào tạo quốc tế.

01/10/2026 14:21

report IELTS mở thêm cơ hội xét tuyển và học bổng đại học

Host: IELTS đang được quy đổi, cộng điểm trong tuyển sinh đại học như thế nào và tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, chứng chỉ này có ý nghĩa ra sao với thí sinh?

Tiến sĩ Hồ Thanh Trí:

Trước mỗi mùa tuyển sinh, Trường ĐH Công Thương TPHCM căn cứ quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành để xây dựng và công bố phương án tuyển sinh. Nhà trường có sử dụng điểm IELTS để quy đổi và cộng điểm trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định.

Trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học, chứng chỉ tiếng Anh ngày càng được các trường chú trọng. Với chương trình chính quy, IELTS chủ yếu phát huy vai trò trong tuyển sinh. Nhưng với các chương trình quốc tế, lợi thế của IELTS thể hiện rõ hơn.

Tiến sĩ Hồ Thanh Trí tại buổi talkshow Có IELTS rồi, học đại học khác gì?