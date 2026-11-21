Anh Ngô Văn Tuấn chăm sóc chiếc xe máy được hỗ trợ để mưu sinh.

Những hỗ trợ thiết thực

Sáng cuối tuần, trong ngôi nhà nhỏ ở kiệt 42 Nguyễn Sinh Cung, anh Ngô Văn Tuấn, tổ dân phố 7, phường Vỹ Dạ cẩn thận lau chiếc xe máy để chuẩn bị cho một ngày chạy xe đón khách. Anh Tuấn kể, một mình anh gồng gánh nuôi hai con đang tuổi ăn học và chăm lo người chị đang bị bệnh, nên phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Thu nhập từ các công việc làm thuê không ổn định, trong khi chiếc xe máy cũ thường xuyên hư hỏng nặng, khiến việc đi lại, nhận việc càng khó. Được phường hỗ trợ chiếc xe máy, anh có thêm phương tiện mưu sinh. Ngoài những công việc làm thuê thường ngày, anh tranh thủ chạy xe ôm, xe thồ. “Có phương tiện đi lại, nên công việc và thu nhập cũng ổn định hơn”, anh Tuấn chia sẻ.

Cùng ở tổ dân phố 7, chị Nguyễn Thị Diệu Huê được phường hỗ trợ 7 triệu đồng làm vốn buôn bán tôm cá. Trước đây, chị chủ yếu làm thuê, công việc không thường xuyên nên thu nhập bấp bênh. Chồng đau bệnh, con còn đi học, gánh nặng kinh tế càng khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn. “Từ ngày được phường hỗ trợ kinh phí, tôi có vốn để buôn bán. Sáng buôn bán ở chợ, chiều về đi làm giúp việc nhà nên đỡ hơn nhiều”, chị nói.

Tại tổ dân phố 6, bà Hồ Thị Nga sử dụng khoản hỗ trợ sinh kế 10 triệu đồng của phường để chuẩn bị mở điểm sửa chữa xe máy cho con trai. Chồng mất hơn 10 năm, bà một mình bán vé số nuôi hai con. Con trai vốn đã học nghề sửa xe, nên khi được địa phương hỗ trợ vốn, bà quyết định đầu tư để con có điều kiện phát triển nghề tại địa phương.

Bà Nga chia sẻ, con trai đã tích góp được một số dụng cụ sửa chữa, song để mở điểm làm nghề riêng, gia đình vẫn cần thêm kinh phí thuê mặt bằng, mua sắm trang thiết bị và phụ tùng. Khoản hỗ trợ của phường giúp gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị cơ sở vật chất, từng bước thực hiện dự định mở điểm sửa xe, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho con.

Phấn đấu không còn hộ nghèo năm 2027

Để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, phường Vỹ Dạ chú trọng rà soát hoàn cảnh, xác định nhu cầu của từng hộ để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Nhiều hộ nghèo được trao phương tiện, dụng cụ phục vụ sinh kế như xe máy, xe nước mía, tủ bán bánh và các dụng cụ buôn bán nhỏ. Đồng thời, địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và chăm lo các trường hợp đặc biệt khó khăn, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, địa phương chú trọng tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế. Phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh; kết nối doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực lân cận để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Ông Lê Quang Lân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Vỹ Dạ cho biết, địa phương tiến hành rà soát từng hộ để xác định nguyên nhân nghèo, từ đó lựa chọn biện pháp hỗ trợ phù hợp, trong đó tập trung vào sinh kế và việc làm.

Năm 2026, phường Vỹ Dạ được giao chỉ tiêu thoát nghèo là 10 hộ. Qua rà soát, đến nay đã có 36 hộ thoát nghèo, đạt 360% kế hoạch, vượt 260% chỉ tiêu đề ra. Hiện toàn phường còn 6 hộ nghèo và 119 hộ cận nghèo.

Theo ông Lê Quang Lân, 6 hộ nghèo còn lại chủ yếu là người già, neo đơn, không còn khả năng lao động. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung hỗ trợ việc làm, phường dự kiến phân công các cơ quan, đơn vị nhận chăm lo, hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ. Đây là một trong những giải pháp địa phương dự kiến triển khai, hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo trên địa bàn vào cuối năm 2027.