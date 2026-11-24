Áp lực tại các nút giao và yêu cầu nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Đặc biệt, văn hóa giao thông không đơn thuần là việc tuân thủ các quy định của pháp luật, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm, sự tôn trọng cộng đồng và nét đẹp trong cách ứng xử của mỗi người dân.

Trong những ngày cuối tháng 11/2026, khi Hà Nội khoác lên mình không khí rộn ràng của các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhịp sống trên những tuyến phố trung tâm càng thêm sôi động.

Giữa dòng phương tiện đông đúc, những hành động đẹp như dừng xe đúng vạch, nghiêm túc chấp hành tín hiệu đèn giao thông, nhường đường cho người đi bộ hay sẵn sàng giúp đỡ người gặp sự cố trên đường đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một Thủ đô thân thiện, văn minh.

Những cử chỉ tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng văn hóa giao thông. Đó không chỉ là biểu hiện của ý thức tuân thủ pháp luật mà còn thể hiện sự tôn trọng, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Chính từ những hành động nhỏ trong đời sống thường ngày, nét đẹp thanh lịch, nhân ái của người Hà Nội tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Lực lượng CSGT tổ chức điều tiết giao thông tại các tuyến đường hướng về nơi tổ chức concert “Muôn sắc Việt Nam”.

Dù đã có những chuyển biến tích cực, song nhìn vào thực tế giao thông tại Hà Nội, đô thị đang quản lý hơn 8,16 triệu phương tiện các loại có thể thấy ý thức chấp hành quy định của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn nhiều hạn chế.

Tình trạng hạ tầng chịu áp lực lớn, lưu lượng phương tiện gia tăng, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến nhiều tuyến đường và nút giao thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc.

Đáng chú ý, các hành vi thiếu văn hóa như điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định, cố tình chen lấn, tranh giành khoảng trống khi lưu thông vẫn diễn ra, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Số liệu thực tế từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phản ánh rõ thực trạng này.

Chỉ tính riêng trong 1 tuần cao điểm từ ngày 12/11 đến 18/11/2026, thông qua tuần tra trực tiếp và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng chức năng toàn thành phố đã phát hiện, xử lý tới 8.824 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 1.772 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 1.274 trường hợp. Các hành vi phổ biến là vượt đèn đỏ, lấn vạch, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định.

Trước đó, thống kê trong một đợt cao điểm 1 tháng (từ 15/7 đến 14/8/2026) cũng ghi nhận 49.568 trường hợp bị xử lý, trong đó, hệ thống camera AI tại gần 5.000 nút giao đã tự động phát hiện hơn 12.800 phương tiện vi phạm.

Thực tế, số lượng vi phạm bị phát hiện và xử lý lên tới hàng chục nghìn trường hợp là hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân.

Đáng nói, vẫn tồn tại tâm lý chỉ tuân thủ quy định khi có lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát.

Không ít người điều khiển phương tiện chỉ dừng xe đúng vạch khi thấy Cảnh sát giao thông, nhưng lại sẵn sàng tăng tốc vượt đèn tín hiệu, lấn làn hoặc thực hiện các hành vi vi phạm khác khi không có sự hiện diện của lực lượng chức năng. Điều này cho thấy, ý thức tự giác và tinh thần thượng tôn pháp luật vẫn là vấn đề cần được quan tâm, chấn chỉnh.

Hình thành ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông từ mỗi người dân

Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Quốc Tuấn (phường Thanh Xuân) cho rằng, mỗi người dân cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Hà Nội không chỉ là nơi sinh sống, làm việc mà còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ những nét đẹp thanh lịch, văn minh.

Vì vậy, việc nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông cần xuất phát từ ý thức tự giác của mỗi cá nhân, trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày, qua đó góp phần gìn giữ hình ảnh đẹp của người Hà Nội trong mắt người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Cùng bàn về vấn đề này, chị Nguyễn Thuỳ Linh (phường Long Biên) cho rằng, văn hóa giao thông được thể hiện rõ nhất qua cách ứng xử của mỗi người trong những tình huống đời thường. Vào các dịp nghỉ lễ, Tết hay những ngày cuối tuần, khi áp lực công việc giảm bớt, người tham gia giao thông thường có tâm lý thoải mái, nhường nhịn và kiên nhẫn hơn.

Tuy nhiên, trong những ngày làm việc bận rộn, áp lực thời gian và nhịp sống gấp gáp lại khiến một số người dễ nảy sinh tâm lý nóng vội, chen lấn, tranh đường, thậm chí bất chấp quy định để nhanh hơn vài phút. Theo chị Linh, điều quan trọng là mỗi người cần duy trì thái độ ứng xử văn minh trong mọi hoàn cảnh, không để sự vội vàng cá nhân ảnh hưởng đến trật tự và an toàn chung.

Từ góc độ cơ quan thực thi công vụ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, bên cạnh việc duy trì tuần tra kiểm soát và mở rộng mạng lưới camera AI để xử lý nghiêm vi phạm, đơn vị xác định giải pháp căn cơ là tạo chuyển biến nhận thức từ gốc.

Thời gian qua, thay vì những buổi tuyên truyền khô cứng, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động đưa các điều khoản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào các tiểu phẩm đời thường, hóm hỉnh trên không gian mạng. Như khẳng định của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), việc ứng dụng đa nền tảng số giúp đưa kiến thức pháp luật đến với người dân một cách gần gũi, chuẩn mực nhất, biến sự hiểu biết pháp luật thành nếp nghĩ, thói quen tự giác.

Một số hình ảnh hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông của Công an Hà Nội.

Nổi bật trong số đó, tác phẩm video số "Lời hứa" do cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện vừa giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV chính là kết quả của hướng tiếp cận coi trọng sự đồng cảm để chạm tới nhận thức người xem. Tác phẩm đã được chia sẻ rộng khắp trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, với tổng lượt xem cộng dồn đạt hơn 6 triệu lượt.

Song song với đó, đơn vị cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ chuẩn mực ứng xử, tận tình hỗ trợ người dân và học sinh qua đường, coi thái độ phục vụ chuẩn mực của lực lượng chức năng là nhân tố lan tỏa văn hóa trên đường phố.

Bên cạnh lực lượng chuyên trách, công tác xây dựng nếp sống giao thông văn minh còn được triển khai bền bỉ từ địa bàn cơ sở, bắt đầu từ lứa tuổi học đường.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lứa tuổi học sinh năm học 2026-2027, lực lượng công an nhiều phường đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường đổi mới cách giáo dục pháp luật theo hướng "học đi đôi với hành".

Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã đặt yêu cầu xây dựng lối sống thượng tôn pháp luật làm nền tảng. Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng những đại lộ thênh thang, hay hệ thống giám sát thông minh, mà trước hết được thể hiện qua văn hoá tham gia giao thông, bắt đầu từ những hành vi đơn giản như tự giác dừng lại trước vạch sơn khi đèn đỏ bật sáng, biết nhường một nhịp ga giữa dòng xe đông đúc và giữ sự điềm tĩnh khi xảy ra va chạm.

Khi sự tuân thủ pháp luật xuất phát từ lòng tự trọng và trách nhiệm cộng đồng, thay vì nỗi lo bị xử phạt, nét đẹp văn hóa của người Hà Nội mới thực sự bền vững trong nhịp sống hôm nay.