Mời gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Canh Vinh 3

Theo thông báo, Cụm công nghiệp Canh Vinh 3 được quy hoạch tại thôn Hiệp Vinh 2, với tổng diện tích 64,8 ha, định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái.

UBND xã Canh Vinh mời gọi nhà đầu tư làm hạ tầng Cụm công nghiệp 64,8 ha, nguồn vốn dự kiến 500 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Trọng Lợi

Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, cấp điện và cây xanh. Tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện dự án 350 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 150 tỷ đồng.

Theo ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, mục tiêu của dự án là tạo quỹ đất, chuẩn bị điều kiện hạ tầng kỹ thuật an toàn, thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất vào đầu tư trên địa bàn; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và mức sống cho lao động nông thôn.

Dự án cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế; tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026, hoàn thành toàn bộ trong thời gian không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận là chủ đầu tư; thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất.

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, địa phương đặt ra nhiều yêu cầu đối với nhà đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư phải chứng minh vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán; đề xuất giá cho thuê không vượt quá suất vốn đầu tư (không bao gồm chi phí tài chính) cộng 20% lợi nhuận, với phương thức thanh toán tiền thuê không thấp hơn 5 năm.

Nhà đầu tư có trách nhiệm dành tối thiểu 20 ha hoặc 5% diện tích cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội.

Nhà đầu tư cũng phải thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư hoặc có bảo lãnh của ngân hàng, bảo đảm bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian 6 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư.

Đồng thời, dự án không được gia hạn tiến độ, trừ trường hợp bất khả kháng; trường hợp không triển khai hoặc chậm tiến độ sẽ bị chấm dứt hoạt động theo Điều 48 Luật Đầu tư 2020 và được xử lý theo khoản 2 Điều 35 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký gồm: văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp kèm cam kết không vi phạm quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu không được chấp thuận; báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp và bản đồ xác định vị trí, ranh giới theo Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và năng lực tài chính của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nộp 2 bộ hồ sơ gốc kèm tệp tin điện tử.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 19 đến hết ngày 23-10-2026, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) tại UBND xã Canh Vinh, thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.