Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Sự kiện nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng nhà đầu tư Singapore. Đồng thời, giới thiệu các định hướng phát triển, cơ chế, chính sách mới và danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, tài chính và chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore được thiết lập từ tháng 3/2025 đã mở ra khuôn khổ thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Singapore thúc đẩy hợp tác thiết thực, hài hòa lợi ích hai bên.

Trong không gian phát triển mở rộng, Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện kết nối toàn diện các thế mạnh về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên cơ sở ưu tiên các dự án khả thi, triển khai đúng tiến độ và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Lũy kế đến tháng 9/2026, Singapore hiện là nhà đầu tư dẫn đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh với 2.815 dự án còn hiệu lực và tổng vốn hơn 25,28 tỷ USD. Thành phố cũng thống nhất về nguyên tắc để VSIP (Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore) nghiên cứu triển khai thêm các dự án mới tại Vũng Tàu theo hướng công nghiệp xanh, thông minh.

Trên cơ sở thế mạnh của các đối tác Singapore, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các nhóm cơ hội hợp tác đầu tư trọng tâm gồm thúc đẩy các định chế tài chính Singapore tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu.

Cùng với đó là đầu tư hạ tầng logistics và cảng biển với dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn, tổng mức đầu tư dự kiến 12.000 tỷ đồng, công suất 4,5-5 triệu tấn/năm; phát triển công nghiệp xanh, năng lượng và khu công nghiệp thế hệ mới; và hợp tác tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô hơn 4.170ha…

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn đối thoại thiết thực để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Singapore nắm bắt kịp thời các cơ chế, chính sách mới và danh mục dự án trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: ITPC)

Qua đó, chuyển hóa các định hướng hợp tác thành những dự án đầu tư chất lượng cao, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.