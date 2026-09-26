Mỗi góc phố, một cơ hội kinh doanh

Anh Lê Hoàng Giang pha cà phê mang đi cho khách.

Ba năm nay, anh Lê Hoàng Giang, 34 tuổi, bán cà phê mang đi trên đường Lê Hoàn. Là người yêu thích cà phê, anh Giang từ lâu đã ấp ủ dự định mở một cửa hàng của riêng mình. Tuy nhiên, mở một quán cà phê cố định đòi hỏi nguồn vốn không nhỏ cho mặt bằng, trang thiết bị, cùng với khả năng quản lý. Với điều kiện của mình, anh chọn một cách bắt đầu khác: bán cà phê mang đi trên phố.

Lựa chọn này cũng xuất phát từ việc anh nhận thấy thói quen tiêu dùng đang thay đổi. Khi nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, nhiều người có nhu cầu mua một ly cà phê trên đường đi làm, trong giờ nghỉ hoặc trước khi bắt đầu công việc, thay vì dành thời gian ngồi lại tại quán. Tuy nhiên, làm sao để khách lựa chọn sản phẩm của mình giữa nhiều hàng quán là bài toán không dễ.

Theo Hoàng Giang, chất lượng là yếu tố quyết định: “Khách mua một lần có thể vì tò mò, nhưng để quay lại thì chất lượng phải ổn định”. Vì vậy, anh dành nhiều thời gian lựa chọn nguyên liệu, xây dựng công thức và giữ hương vị ổn định trong từng ly cà phê. Với mô hình mang đi, khách hàng không có nhiều thời gian trải nghiệm như ở quán truyền thống. Bởi thế, một ly cà phê đúng vị, nguyên liệu bảo đảm và chất lượng được duy trì qua từng ngày chính là cách giữ khách.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, công nghệ cũng được anh Giang tận dụng để tiếp cận khách hàng. Anh sử dụng tiktok, facebook để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh quầy cà phê và tiếp cận với nhiều người ngoài nhóm khách hàng quen. Bán hàng qua các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến cũng giúp sản phẩm đến được với nhiều khách hàng hơn, kể cả những người không thuận tiện ghé mua trực tiếp.

Vị trí bán hàng cũng được anh tính toán khá kỹ. Không phải nơi nào đông người cũng phù hợp. Người kinh doanh cần biết mình muốn phục vụ nhóm khách hàng nào, họ thường xuất hiện ở đâu, vào thời điểm nào... Với cà phê mang đi, một vị trí thuận tiện dừng xe, dễ nhận diện và phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu sẽ tạo thêm lợi thế.

Cùng với việc duy trì hoạt động kinh doanh, anh Giang chú ý tuân thủ các quy định về trật tự đô thị, bán hàng tại vị trí cho phép, không lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè. Với những mô hình gắn với không gian phố, đây cũng là điều cần thiết để việc kinh doanh không ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt chung. Anh Giang chia sẻ: "Cơ hội trên phố nằm ở khả năng quan sát và nắm bắt nhu cầu. Mỗi tuyến phố có một nhóm khách hàng, một nhịp sinh hoạt và những nhu cầu khác nhau. Người kinh doanh cần tìm được khoảng trống phù hợp, bắt đầu từ quy mô vừa sức rồi từng bước điều chỉnh cách làm theo thực tế”.

Dù vậy, mô hình kinh doanh này không dễ dàng khi một mình anh phải làm tất cả các công việc, thời gian làm việc kéo dài, hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào tình hình thời tiết.

Bữa sáng lành mạnh, món ăn mang đi được nhiều người yêu thích.

Còn với chị Nguyễn Phương Anh, cơ hội kinh doanh khởi đầu từ về một bữa sáng lành mạnh, tiện lợi. Chị mở bán đồ ăn sáng mang đi, mỗi suất ăn gồm trứng, khoai, thịt ức gà, gạo lứt... Quầy hàng mở hơn 1 tháng nay, mỗi ngày bán từ 40 - 50 suất ăn, thời gian từ 6 - 9h sáng. Chị Phương Anh chia sẻ: "Việc kinh doanh có thể bắt đầu từ nhu cầu của người tiêu dùng, sản phẩm theo trend, sản phẩm hot... Mô hình kinh doanh nhỏ phù hợp với các tuyến phố trong khu đô thị”.

Điểm chung trong mô hình kinh doanh của anh Giang, chị Phương Anh là bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Khi nhu cầu xuất hiện, ngay lập tức có các mô hình kinh doanh nhỏ để đáp ứng. Bán hàng mang đi là hình thức kinh doanh tập trung vào sản phẩm và khung giờ có nhu cầu, phù hợp ở trên những con phố. Chính sự linh hoạt ấy tạo thêm những lựa chọn cho người muốn bắt đầu kinh doanh với quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, theo anh Giang, chị Phương Anh thì mô hình kinh doanh lưu động, hay bán hàng mang đi diễn ra trên những con phố tấp nập nên chủ cửa hàng cần phải tuân thủ các quy định về an toàn trật tự, kinh doanh tại vị trí cho phép, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Bởi, những con phố chỉ mang lại cơ hội thực sự khi biết tuân thủ pháp luật và những quy định riêng của nó. Và sự đa dạng, phong phú của những mô hình kinh doanh nhỏ sẽ làm cho những con phố trở nên sôi động và có nét riêng hơn.

Cơ hội kinh doanh không phải lúc nào cũng nằm ở những mặt bằng đẹp hay những khoản đầu tư lớn. Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, những sản phẩm đang được ưa chuộng có thể tạo ra một mô hình kinh doanh mới. Nhìn ra nhu cầu, chọn đúng sản phẩm, đúng thời điểm và bắt đầu trong khả năng của mình, người trẻ có thể khởi sự kinh doanh. Và đôi khi, cơ hội ấy bắt đầu ngay từ một góc phố quen thuộc.