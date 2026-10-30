Môi giới tăng gần 10 lần, Chứng khoán HD vẫn ghi nhận khoản lỗ FVTPL tăng mạnh

Doanh thu môi giới tăng gần 10 lần

Theo báo cáo thu nhập toàn diện riêng quý III/2026, Chứng khoán HD ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 1.130,23 tỷ đồng trong quý III, tăng 186,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 3.018,45 tỷ đồng, tăng 157,7% so với mức 1.171,38 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là nguồn thu lớn nhất, đạt hơn 1.332,46 tỷ đồng, tăng 104,8%.

FVTPL là nhóm tài sản tài chính mà công ty chứng khoán nắm giữ để đầu tư, như cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Đây là các khoản đầu tư được công ty chứng khoán đánh giá lại theo biến động của thị trường. Khi giá tăng, doanh nghiệp có thể ghi nhận lãi; khi giá giảm, doanh nghiệp có thể phát sinh lỗ.

Trong khoản thu từ FVTPL, lãi bán tài sản tài chính đạt hơn 842,15 tỷ đồng, tăng 40,9%. Chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản đạt hơn 393,09 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận gần 16,84 tỷ đồng, tăng hơn 23 lần. Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ danh mục này đạt hơn 97,2 tỷ đồng, tăng 168,9%.

Đáng chú ý, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt gần 981,93 tỷ đồng trong 9 tháng, cao gấp gần 9,8 lần mức 99,89 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng khoảng 883%.

Chứng khoán HD ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 157,7% trong 9 tháng đầu năm 2026, trong đó hoạt động môi giới chứng khoán tăng gần 9 lần so với cùng kỳ.

Riêng quý III, doanh thu môi giới đạt hơn 370,92 tỷ đồng, so với 26,51 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, tăng khoảng 1.299%.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 350,39 tỷ đồng, tăng 224,7%. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 144,35 tỷ đồng, tăng 133,6%.

Một số nguồn thu khác cũng tăng mạnh như doanh thu lưu ký chứng khoán đạt hơn 55,35 tỷ đồng, tăng 253,6%; doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt hơn 32,3 tỷ đồng, tăng 163,8%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tư vấn tài chính giảm 39,9%, còn 120,25 tỷ đồng; thu nhập hoạt động khác giảm 93,9%, xuống còn khoảng 1,4 tỷ đồng.

Lỗ từ danh mục FVTPL tăng gần gấp đôi

Đi cùng với mức tăng của nguồn thu đầu tư tài chính, chi phí từ danh mục FVTPL cũng gia tăng đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán HD ghi nhận hơn 347,06 tỷ đồng lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL, tăng 99,6% so với mức 173,87 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lỗ bán tài sản tài chính đạt hơn 238,12 tỷ đồng, tăng 41,8%. Đáng chú ý, khoản lỗ do chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản FVTPL lên tới gần 108,95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ gần 6 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 17 lần.

Riêng quý III, khoản lỗ từ danh mục này đạt hơn 151,35 tỷ đồng, tăng 228,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi từ FVTPL đạt hơn 424,16 tỷ đồng, tăng 57,1%.

Tính chung 9 tháng, chênh lệch giữa lãi và lỗ từ FVTPL đạt khoảng 985,39 tỷ đồng, tăng 106,6% so với mức 476,73 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, dù khoản lỗ tăng gần gấp đôi, danh mục này vẫn đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của công ty.

Tổng chi phí hoạt động trong 9 tháng đạt hơn 506,03 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí hoạt động tự doanh giảm 77,6%, còn hơn 49,54 tỷ đồng; ngược lại, chi phí môi giới tăng 76,3%, lên hơn 62,11 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay tăng 138,5%, lợi nhuận vượt 1.800 tỷ đồng

Ở mảng tài chính, doanh thu hoạt động tài chính của Chứng khoán HD đạt hơn 4,66 tỷ đồng, giảm 72,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 147,6%, lên hơn 165,02 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay đạt gần 158,93 tỷ đồng, tăng 138,5% so với mức 66,64 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng tăng 255,6%, từ hơn 31,26 tỷ đồng lên hơn 111,18 tỷ đồng.

Dù các khoản chi phí trên gia tăng, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đạt hơn 2.240,87 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 265,1% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 769,06 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt hơn 2.240,59 tỷ đồng, tăng 265,1% so với mức 613,71 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Sau khi trừ gần 436,96 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, Chứng khoán HD ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng khoảng 1.803,64 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức cùng kỳ. Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 615,24 tỷ đồng, tăng 209,5% so với cùng kỳ năm trước.