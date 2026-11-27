2 đối tượng Lý Văn Nhất và Lưu Thị Hậu tại phiên toà ngày 27/11/2026

Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu quen biết nhau từ năm 2024, sau đó sống chung như vợ chồng tại nhà số 7/76 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân (TP Huế). Trước đó, Hậu từng hiến thận nên biết được nhu cầu tìm người hiến thận của các bệnh nhân mắc bệnh thận. Từ những hiểu biết này cả hai nảy sinh ý định tìm kiếm người có nhu cầu mua thận và người đồng ý bán thận để môi giới, hưởng lợi bất chính.

Cuối năm 2024, bà Nguyễn Thị Hiếu N. cùng ông Trần Trung S. đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận cho bà N. Trong thời gian chăm sóc vợ tại bệnh viện, ông S quen biết Nhất và Hậu. Qua trao đổi, ông S đặt vấn đề nhờ hai người tìm người bán thận để thực hiện việc ghép thận cho vợ. Nhất và Hậu đồng ý, bắt đầu tìm kiếm người có nhu cầu bán thận.

Đến ngày 24/2/2025, ông S và bà N gặp Nhất, Hậu tại một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng (phường Thuận Hóa TP Huế) để bàn bạc, thống nhất các khoản chi phí liên quan đến việc mua bán và ghép thận.

Tại cuộc gặp, các bên thỏa thuận tổng chi phí là 1,35 tỷ đồng, bao gồm tiền mua thận, chi phí ghép thận và các khoản liên quan đến xét nghiệm, thủ tục. Sau đó, Nhất và ông S lập hợp đồng, ký kết thỏa thuận về việc thanh toán theo từng giai đoạn.

Thực hiện thỏa thuận, Nhất nhiều lần nhận tiền từ ông S. Cụ thể, ngày 24/2/2025, Nhất nhận 100 triệu đồng; ngày 3/3/2025 nhận 50 triệu đồng và ngày 19/3/2025 nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông S tiếp tục chuyển khoản cho Nhất 50 triệu đồng vào ngày 29/9/2025 và 50 triệu đồng vào ngày 13/10/2025.

Như vậy, tổng số tiền Nhất và Hậu đã nhận từ ông S là 450 triệu đồng. Đây là số tiền được các bị cáo nhận trong quá trình thực hiện việc tìm kiếm người bán thận theo thỏa thuận giữa các bên.

Đối tượng Nhất và bà Hậu tại phiên toà

Trong quá trình môi giới, Nhất và Hậu tìm được chị Trần Thị Ngọc T để đăng ký hiến thận cho bà N. Tuy nhiên, sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, chị T được xác định mắc bệnh về máu, không đủ điều kiện sức khỏe để hiến thận.

Không dừng lại, hai bị cáo tiếp tục tìm kiếm người khác và sau đó liên hệ được anh Phan Văn Đ, đưa người này đi thực hiện các thủ tục xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cũng cho thấy anh Đ không phù hợp để hiến thận.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng triệu tập Nhất và Hậu để làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo, HĐXX xác định hành vi của Nhất và Hậu đã cấu thành tội "Mua bán bộ phận cơ thể người". Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù, Lưu Thị Hậu 3 năm tù.