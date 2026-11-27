Ngày 27/11, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” đối với hai bị cáo Lý Văn Nhất (SN 1989, trú tỉnh Lào Cai) và Lưu Thị Hậu (SN 1991, hiện ở phường Thủy Xuân, TP Huế).

Môi giới bán thận, cặp vợ chồng hờ nhận kết đắng.

Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu quen biết nhau từ năm 2024, sống chung như vợ chồng tại địa chỉ số 7/76 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế. Do Hậu từng hiến thận nên biết nhu cầu tìm người hiến thận của các bệnh nhân mắc bệnh thận. Từ đó, cả hai nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu mua thận và người bán thận để thực hiện việc mua bán, kiếm tiền.

Cuối năm 2024, bà Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa cùng chồng là ông Trần Trung Sơn đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận cho bà Nghĩa. Trong quá trình điều trị, ông Sơn gặp Nhất và Hậu, trao đổi về việc tìm người bán thận. Hai bị cáo đồng ý và bắt đầu tìm người phù hợp.

Ngày 24/2/2025, ông Sơn và bà Nghĩa gặp Nhất, Hậu tại một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa, TP Huế. Tại đây, các bên thỏa thuận chi phí mua bán, ghép thận và thực hiện các thủ tục xét nghiệm với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng. Hai bên lập hợp đồng do Nhất và ông Sơn ký, thống nhất thanh toán theo từng giai đoạn.

Toàn cảnh phiên tòa.

Sau khi thỏa thuận, Nhất lần lượt nhận tiền từ ông Sơn gồm 100 triệu đồng ngày 24/2/2025; 50 triệu đồng ngày 3/3/2025; 200 triệu đồng ngày 19/3/2025. Ngoài ra, ông Sơn còn chuyển khoản cho Nhất 50 triệu đồng ngày 29/9/2025 và 50 triệu đồng ngày 13/10/2025. Tổng số tiền Nhất và Hậu đã nhận là 450 triệu đồng.

Trong quá trình tìm người bán thận, hai bị cáo tìm được chị Trần Thị Ngọc Tâm để đăng ký hiến thận cho bà Nghĩa. Tuy nhiên, qua xét nghiệm, chị Tâm mắc bệnh về máu nên không đủ điều kiện hiến thận. Sau đó, Nhất và Hậu tiếp tục tìm được anh Phan Văn Đức, đưa đi làm các thủ tục xét nghiệm nhưng người này cũng không phù hợp.

Quá trình điều tra, Nhất và Hậu bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Lưu Thị Hậu 3 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.