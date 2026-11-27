Ngày 27/11, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” đối với hai bị cáo Lý Văn Nhất (SN 1989, trú tỉnh Lào Cai) và Lưu Thị Hậu (SN 1991, hiện ở phường Thủy Xuân, TP Huế).

Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu quen biết nhau từ năm 2024, sống chung như vợ chồng tại TP Huế. Do Hậu từng hiến thận nên biết nhu cầu tìm người hiến thận của các bệnh nhân mắc bệnh thận. Từ đó, cả hai nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu mua thận và người bán thận để thực hiện việc mua bán, kiếm tiền.

Hai bị cáo Lý Văn Nhất và Lưu Thị Hậu hầu tòa. Ảnh:NM

Cuối năm 2024, ông Trần Trung S. đưa vợ là bà Nguyễn Thị Hiếu N. đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận. Trong quá trình điều trị, ông S. gặp Nhất và Hậu, trao đổi việc tìm người bán thận cho vợ.

Ngày 24/2/2025, các bên gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa, TP Huế. Tại đây, Nhất và ông S. lập hợp đồng, thỏa thuận tổng chi phí mua bán, ghép thận và xét nghiệm là 1,35 tỷ đồng, thanh toán theo từng giai đoạn.

Sau thỏa thuận, Nhất nhiều lần nhận tiền từ ông S. Trong đó, nhận 100 triệu đồng vào ngày 24/2/2025, 50 triệu đồng ngày 3/3/2025 và 200 triệu đồng ngày 19/3/2025. Đến tháng 9-10/2025, ông S. tiếp tục chuyển khoản cho Nhất mỗi lần 50 triệu đồng. Tổng cộng, Nhất và Hậu đã nhận 450 triệu đồng từ ông S.

Trong quá trình tìm người bán thận, hai bị cáo tìm được chị Trần Thị Ngọc T. để đăng ký hiến thận cho bà N. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy chị T. mắc bệnh về máu, không đủ điều kiện hiến thận.

Sau đó, Nhất và Hậu tiếp tục tìm được anh Phan Văn Đ., đưa người này đi làm các thủ tục xét nghiệm nhưng cũng không phù hợp.

Quá trình công an vào cuộc điều tra, Nhất và Hậu đều bị triệu tập làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Lưu Thị Hậu 3 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.