Mỗi giờ học rộn rã tiếng cười của trò luôn bắt nguồn từ những người thầy tận tụy

34 giáo viên xuất sắc nhất được vinh danh Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Từ năm 2015 đến nay, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Chương trình nhằm tôn các thầy cô giáo đang ngày ngày bám trường, bám lớp tại vùng núi cao, biên giới, hải đảo và những môi trường giáo dục đặc thù.

Bước sang năm thứ 12, khi ngành Giáo dục có nhiều chuyển biến với những yêu cầu mới về phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ giáo dục, “Chia sẻ cùng thầy cô 2026” chuyển dịch từ “vinh danh, trao tặng” sang “đồng hành, tiếp sức toàn diện” cho người thầy.

Anh Nguyễn Kim Quy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc được gìn giữ từ chính những tình cảm sâu nặng ấy. Thầy cô trao truyền kiến thức, vun đắp nhân cách, giúp học trò biết yêu thương, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng ước mơ. Sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, những đóng góp của các em cho gia đình, quê hương và đất nước luôn có công sức của những người làm nghề dạy học.

Với các thầy cô công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hành trình ấy còn có nhiều nhọc nhằn hơn nữa. Để có một giờ học trọn vẹn, nhiều thầy cô phải vượt những cung đường xa, khắc phục điều kiện sinh hoạt, giảng dạy còn thiếu thốn; kiên trì đến từng gia đình vận động học sinh tới lớp. Ngoài giờ dạy, thầy cô còn quan tâm đến bữa ăn, tấm áo, hoàn cảnh của học trò, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp học tập.

“Chúng ta trân trọng những nỗ lực ấy và càng thấu hiểu rằng, phía sau sự bền bỉ với nghề là những lo toan rất đời thường; những khoảng thời gian xa gia đình, những điều riêng tư phải gác lại. Vì vậy, sự tri ân dành cho thầy cô cần được thể hiện bằng việc lắng nghe, sẻ chia và sự đồng hành thiết thực, để thầy cô yên tâm hơn với công việc, có thêm niềm vui trong cuộc sống” anh Kim Quy chia sẻ.

34 giáo viên được tuyên dương được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng mong muốn, với các bạn đoàn viên, thanh niên, những câu chuyện hôm nay là bài học gần gũi về trách nhiệm, lòng nhân ái và ý chí vượt khó. Mong các bạn thể hiện lòng biết ơn với thầy cô bằng sự cố gắng trong học tập, lao động, bằng cách sống tử tế và có ích; chủ động tham gia những việc làm phù hợp để giúp đỡ học sinh khó khăn, góp sức cùng nhà trường. Đó cũng là cách thiết thực để tuổi trẻ thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tiếp nối những điều tốt đẹp đã được thầy cô vun đắp.

Năm nay, chương trình đã chọn 34 giáo viên xuất sắc nhất được vinh danh tại Hà Nội và 156 giáo viên tiêu biểu được tôn vinh tại các địa phương. Các thầy cô được xét chọn theo tiêu chí công tác tại vùng khó khăn, có sáng kiến thực chất và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Từ người đổi mới phương pháp dạy học, người thắp lên niềm vui trong từng tiết học, đến những thầy cô giữ gìn bản sắc văn hóa và bền bỉ vượt khó nơi vùng cao, hải đảo.

34 giáo viên được tuyên dương được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Theo chia sẻ của ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long: “Mỗi giờ học rộn rã tiếng cười và niềm hạnh phúc của các em nhỏ luôn bắt nguồn từ những người thầy tận tụy. Chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô” góp một phần công sức nhỏ để đồng hành, sẻ chia những khó khăn thực tế và tiếp thêm nguồn lực cho các thầy cô. Bởi chúng tôi tin rằng, khi người thầy được chăm lo và tiếp sức đúng nghĩa, đó cũng là lúc những ngọn lửa tri thức được thắp sáng bền bỉ cho tương lai của các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

Trước đó, chiều ngày 9/11 tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2026”. Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của các thầy cô ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa.