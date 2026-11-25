U17 World Cup 2026 gồm 48 đội tuyển chia đều vào 12 bảng (mỗi bảng 4 đội). Sau 3 lượt vòng bảng, sẽ có 32 đội vào vòng loại trực tiếp: gồm 12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hiện tại, đội tuyển U17 Việt Nam đứng thứ 3 bảng G với 1 điểm, bằng U17 New Zealand nhưng hơn về hiệu số.

Điều đó có nghĩa dù xếp thứ 3 nhưng U17 Việt Nam vẫn còn nguyên hy vọng. Sau loạt trận đêm qua, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U17 Việt Nam như Nhật Bản hay Romania đều thua, do vậy tạm thời tụt lại trên BXH các đội thứ 3 xuất sắc nhất. Hiệu số của cả hai đội tuyển này là -2. Trong trận cuối, U17 Nhật Bản gặp U17 Honduras còn U17 Romania đấu U17 Cameroon. Một khi thắng rất đậm, hai cái tên trên mới có thể đi tiếp.

Trong khi đó, các đội U17 đến từ Tanzania, Uganda và Trung Quốc chỉ có được kết quả hòa. Họ bỏ túi 1 điểm như U17 Việt Nam nhưng kém về hiệu số. Đặc biệt là U17 Trung Quốc, họ đang chứng kiến hiệu số lên tới -5. Khả năng đội tuyển này vượt mặt U17 Việt Nam trên BXH các đội thứ 3 là không cao.

U17 Trung Quốc mới có 1 điểm nhưng hiệu số là -5

Khả năng ghi bàn đang trở thành lợi thế quan trọng của Việt Nam. Lúc này, các học trò của HLV Cristiano Roland đã ghi tới 5 bàn, nằm trong nhóm 30% đội tuyển ghi bàn tốt nhất giải. Ví dụ ở các bảng A, I và L, không đội tuyển nào đạt đến con số của U17 Việt Nam. Trên BXH các đội xếp thứ 3 hiện tại, U17 Việt Nam cũng là đội ghi bàn tốt nhất (bằng U17 Tajikistan).

Tuy nhiên, vị trí thứ 7 trên 8 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất của U17 Việt Nam chỉ mang tính tạm thời. Các đội vẫn còn lượt trận cuối, trong khi khoảng cách giữa Việt Nam với nhóm phía sau rất mong manh. Mọi thứ có thể xoay chuyển 180 độ nếu như U17 Việt Nam thua đậm U17 Mali ở lượt đấu cuối.

Cho đến thời điểm này, đại diện châu Phi đang chứng tỏ họ mới là đội mạnh nhất bảng G chứ không phải U17 Bỉ. Sức mạnh thể chất, khả năng phối hợp nhóm và nhiều ngôi sao tỏa sáng cá nhân đang biến U17 Mali thành tập thể rất khó đánh bại.

Nếu đánh bại U17 Mali, U17 Việt Nam nâng tổng điểm lên 4 và gần như chắc chắn đi tiếp. Một trận hòa chỉ giúp đội có 2 điểm, đồng nghĩa phải phụ thuộc nhiều vào kết quả ở các bảng khác. Trong khi đó, một thất bại đậm sẽ khiến đội phải dừng bước từ sớm.

BXH các đội xếp thứ 3 tại U17 World Cup 2026

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