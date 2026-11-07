Mỗi gia đình yên ấm, mỗi khu dân cư hòa thuận, đoàn kết sẽ góp phần làm cho tỉnh ta ngày càng phát triển

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Ngọc Hà, xã Linh Hồ.

Thôn Ngọc Hà có diện tích 390,5 ha, với 235 hộ, 1.010 nhân khẩu, 9 dân tộc cùng sinh sống (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Cao Lan, Mường, Mông, Thái). Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Năm 2026, kinh tế - xã hội của thôn tiếp tục phát triển. Thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 262 tấn (bình quân 260 kg/người/năm). Thôn gieo trồng 68,2 ha lúa, ngô, rau đậu; duy trì 149 ha chè, trồng mới 28 ha rừng (vượt 214% chỉ tiêu xã giao); tổng đàn gia súc 6.572 con, gia cầm và thủy cầm 5.446 con; diện tích cỏ 6 ha (trồng mới 2 ha).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Ngọc Hà, xã Linh Hồ.

Công tác văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả. Toàn thôn có 201 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 85,53% chỉ tiêu xã giao); 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; duy trì hoạt động Câu lạc bộ Khèn Mông và 2 đội bóng chuyền. Thôn huy động làm mới 258 m đường bê tông lên xóm Mông; nhân dân hiến 1.205,5 m² đất làm đường tránh lũ, xây dựng 3 căn nhà kiên cố, bán kiên cố và 18 công trình vệ sinh.

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn Ngọc Hà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Ngọc Hà đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn bản sắc văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua khó khăn, giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Tuyên Quang, truyền thống ấy được bồi đắp từ lịch sử quê hương cách mạng, từ tình nghĩa đồng bào, từ sự gắn bó giữa các dân tộc trong lao động, sản xuất và bảo vệ cuộc sống bình yên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng tặng hoa, quà cho Nhân dân thôn Ngọc Hà, xã Linh Hồ.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với mong muốn cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trên lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7- 1- 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước; thống nhất chọn ngày 24- 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để mỗi người thêm trân trọng những nét đẹp mà ông bà, cha mẹ đã gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ. Văn hóa hiện diện ngay trong tiếng nói, câu hát, bộ trang phục truyền thống, trong nếp nhà, phong tục tốt đẹp và cách bà con đối đãi với nhau hằng ngày. Giữ gìn văn hóa cũng là giữ cho con cháu biết yêu cội nguồn, kính trọng người già, biết nhường nhịn, giúp đỡ nhau và tự hào về dân tộc mình, quê hương mình.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; coi phát triển văn hóa, con người là nền tảng; gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đặt ra yêu cầu hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Những định hướng ấy cần được cụ thể hóa bằng việc chăm lo đời sống của bà con, nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa và tạo điều kiện để mọi người đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Đồng chí tin tưởng, mong muốn bà con tiếp tục thương yêu, đùm bọc nhau, cùng chăm lo việc chung của thôn, bản; có điều gì còn băn khoăn thì trao đổi, góp ý trên tinh thần chân thành, xây dựng. Mỗi gia đình yên ấm, mỗi khu dân cư hòa thuận, đoàn kết sẽ góp phần làm cho tỉnh ta ngày càng phát triển, để cuộc sống của bà con hôm nay tốt hơn hôm qua, con cháu mai sau có tương lai ngày càng tươi sáng. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương và Nhân dân tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết; cán bộ, đảng viên phải gần dân, công khai, minh bạch mọi công việc chung và phát huy vai trò người có uy tín.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản của thôn Ngọc Hà, xã Linh Hồ.

Cùng với đó, gắn kết xây dựng khối đại đoàn kết với phát triển sinh kế, rà soát, hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo, khai thác hiệu quả cây chè và sản xuất nông, lâm nghiệp, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên. Đồng chí lưu ý địa phương quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền dạy tiếng nói, trang phục, phong tục tốt đẹp cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện việc cưới, việc tang tiết kiệm, xóa bỏ hủ tục và duy trì vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, phát huy hiệu quả nhà văn hóa, sân thể thao để gắn kết cộng đồng và biểu dương các gương điển hình tiêu biểu.

Tại Ngày hội, UBND xã Linh Hồ trao tặng Danh hiệu "Thôn Văn hoá" cho thôn Ngọc Hà; tặng Giấy khen cho 2 gia đình đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã.