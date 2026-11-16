Mỗi gia đình, một địa chỉ hạnh phúc

Hội LHPN xã Liên Hương tổ chức tập huấn mô hình “5 không, 3 sạch, 3 an” cho cán bộ, hội viên phụ nữ tại các chi hội

Đưa tiêu chí đến từng gia đình

Việc bổ sung 3 tiêu chí “an toàn, an tâm, an sinh” đặt ra yêu cầu cao hơn trong xây dựng gia đình. Bên cạnh giảm nghèo, phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em và giữ gìn môi trường, cuộc vận động chú trọng hơn đến bảo vệ phụ nữ, trẻ em, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh. Qua đó, các tiêu chí hướng đến những nhu cầu thiết thực, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.

Tại xã Cát Tiên 3, Hội LHPN xã tập trung thực hiện nhóm tiêu chí “3 sạch”, gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Theo bà Dương Thị Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã, với 8 chi hội, Hội đẩy mạnh tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi hội, tổ chức học tập kinh nghiệm và hội thi Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. “Nhờ đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của hội viên từng bước được nâng lên, nhiều phụ nữ chủ động tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan. Đến nay, gần 2.100 hộ trong xã đạt 11 tiêu chí của cuộc vận động, chiếm hơn 90% tổng số hộ”, bà Dung cho biết.

Hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ tự tin vươn lên, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc

Còn tại xã Liên Hương, Hội LHPN đã rà soát, hỗ trợ những hộ còn thiếu tiêu chí. Địa phương xây dựng mô hình điểm “5 không, 3 sạch, 3 an” tại 3 chi hội thuộc thôn 1 Phước Thể, thôn 7 Liên Hương và thôn Bình Thạnh; tổ chức tập huấn về nội dung cuộc vận động và kỹ năng vun đắp, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hội tiến hành rà soát từng hộ chưa đạt chuẩn để có phương án hỗ trợ phù hợp. Bà Đàng Thị Phương Thùy - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Thực hiện chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 15 hội viên chưa đạt tiêu chí, Hội LHPN xã đã hỗ trợ 15 hộ thông qua phát triển sinh kế và tạo điều kiện tiếp cận vốn vay. Đến nay, cả 15 hộ đều thoát nghèo”.

Thực hiện nội dung "3 an" từ chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Chăm lo toàn diện đời sống gia đình

Từ cơ sở, các hoạt động hỗ trợ được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Trong năm đầu thực hiện cuộc vận động, các cấp Hội đã trao 6.240 phần quà, hơn 260 suất học bổng; xây dựng 53 mái ấm tình thương, sửa chữa 30 căn nhà dột nát; trao 2 công trình lọc nước và hỗ trợ hơn 330 sinh kế, với tổng trị giá hơn 14 tỷ đồng. Gần 350 tuyến đường cờ Tổ quốc, đường hoa, hàng rào cây xanh, đường sáng - xanh - sạch - đẹp được xây dựng. Nhờ đó, có hơn 2.400 hộ được hỗ trợ đạt 11 tiêu chí.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, các mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Đoạn đường mẫu”, “Tuyến đường hoa”, “Ánh sáng an ninh”, “Nhà sạch, vườn rẫy đẹp” tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần hình thành nếp sống văn minh từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Phụ nữ Cát Tiên 3 nhiệt tình thực hiện tiêu chí "3 sạch"

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Việc xây dựng và nhân rộng các gia đình đạt 11 tiêu chí góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện sinh kế, môi trường sống và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên; phòng ngừa tệ nạn, bạo lực gia đình và gìn giữ bản sắc văn hóa. Đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến sự thịnh vượng bền vững của tỉnh”.

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, Hội LHPN tỉnh đặt mục tiêu hằng năm, mỗi Hội LHPN xã, phường, đặc khu vận động, hỗ trợ ít nhất 15 hộ đạt chuẩn; toàn tỉnh phấn đấu có thêm 1.860 hộ đạt 11 tiêu chí. Đến năm 2030, có từ 95% hộ gia đình trở lên được tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động.

Hội LHPN tỉnh quan tâm, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn các xã, thực hiện tiêu chí không đói nghèo

Để đạt mục tiêu này, Hội tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ, rà soát, phân loại hộ theo mức độ đạt chuẩn để hỗ trợ phù hợp. Trong đó, chú trọng giúp phụ nữ học nghề, tìm việc làm, phát triển sinh kế, tiếp cận vốn vay, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong kinh tế hộ. Qua đó, từng bước đưa 11 tiêu chí trở thành nền nếp trong từng mái nhà, để mỗi gia đình thực sự là một địa chỉ hạnh phúc.

Những mô hình hiệu quả như "Ngôi nhà xanh" được duy trì, nhân rộng, giúp thực hiện nội dung "3 sạch"