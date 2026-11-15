Mỗi gia đình là nơi nuôi dưỡng, lan tỏa giá trị văn hóa
Đến chung vui với nhân dân khu dân cư thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định vui mừng nhận thấy, dù là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao nhưng dân cư thôn Xuân Trạch luôn chung sức, đồng lòng, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/moi-gia-dinh-la-noi-nuoi-duong-lan-toa-gia-tri-van-hoa-246261115191505669.htm