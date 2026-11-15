Mỗi gia đình là nơi nuôi dưỡng, lan tỏa giá trị văn hóa

Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên khảo cổ học Việt Nam tìm thấy xá lị dưới dạng vật chất cụ thể trong một ngôi tháp cổ và đến nay vẫn là hộp đựng xá lị Phật bằng vàng duy nhất được phát hiện tại nước ta.