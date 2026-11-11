Mối duyên khiến Lan Ngọc và Steven Nguyễn xúc động

Mới đây, tại buổi cinetour quảng bá phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn thu hút sự quan tâm khi nhắc lại một kỷ niệm đặc biệt trong quá trình ghi hình. Đó là phân đoạn khiến cả hai liên tục rơi nước mắt vì nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật. Đáng chú ý, dù đạo diễn đã hô cắt, nước mắt của hai diễn viên vẫn không ngừng chảy, tạo nên một trong những trải nghiệm đáng nhớ trên phim trường.

Chia sẻ về hậu trường này, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô và bạn diễn đều không thể lập tức thoát khỏi cảm xúc sau khi cảnh quay kết thúc. Ngay cả khi bắt đầu thực hiện lại phân đoạn, cả hai vẫn tiếp tục bật khóc đúng tại câu thoại trước đó. Nữ diễn viên thừa nhận đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sung sướng đến vậy khi diễn xuất, bởi bản thân thực sự hiểu và chạm được vào cảm xúc của nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn có màn kết hợp đáng chú ý trong Chị Chị Em Em 3.

Đặc biệt, Lan Ngọc dành sự chú ý cho phản ứng của Steven Nguyễn trong cảnh quay. Theo nữ diễn viên, cô vốn nghĩ bạn diễn không phải là người dễ khóc. Tuy nhiên, khi bước vào phân đoạn này, nam diễn viên liên tục rơi nước mắt mỗi khi nhắc đến câu thoại liên quan. Điều đó khiến cô cảm nhận rõ hơn tình yêu mà Văn Cường dành cho Thị Liễu, đồng thời hiểu được tình cảm của người chồng dành cho nhân vật mình đảm nhận.

Câu chuyện hậu trường cũng phần nào cho thấy sự kết nối cảm xúc giữa hai diễn viên trong quá trình hóa thân vào nhân vật. Thay vì chỉ hoàn thành những câu thoại theo kịch bản, Lan Ngọc và Steven Nguyễn đã cùng đi qua những cung bậc tâm lý của Thị Liễu và Văn Cường. Chính phản ứng tự nhiên trên phim trường khiến phân đoạn này trở thành kỷ niệm đặc biệt đối với cả hai.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, còn Steven Nguyễn hóa thân thành Văn Cường. Hai nhân vật là một cặp vợ chồng sống trong bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, bị cuốn vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp, nơi tình yêu, sự toan tính và mâu thuẫn liên tục đan xen. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, giật gân do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, chính thức ra rạp từ ngày 30/10/2026.

Câu chuyện phim còn có sự tham gia của Thị Mầu do Kỳ Duyên đảm nhận và Văn Tài do Quốc Anh thủ vai. Những mối quan hệ chồng chéo tạo nên nhiều tình huống căng thẳng, đồng thời đặt các nhân vật trước những lựa chọn đầy giằng xé. Trong đó, mối quan hệ giữa Thị Liễu và Văn Cường trở thành một trong những tuyến cảm xúc đáng chú ý, đặc biệt qua những phân đoạn đối thoại và tranh cãi cao trào.

Khoảnh khắc Thị Liễu và Văn Cường trong Chị Chị Em Em 3.

Trước đó, màn tương tác giữa Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong phim cũng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Dù tác phẩm nhận về nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến lời thoại và cách khai thác những phân đoạn nhạy cảm, diễn xuất của hai diễn viên vẫn được chú ý. Tính đến đầu tháng 11/2026, Chị Chị Em Em 3 đã vượt mốc 105 tỷ đồng doanh thu, vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt.

Với Steven Nguyễn, bộ phim tiếp tục nối dài sự quan tâm dành cho anh sau dấu ấn trong Mưa Đỏ và Trại Buôn Người. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc có thêm cơ hội thể hiện một nhân vật mang màu sắc tâm lý phức tạp sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng. Câu chuyện cả hai cùng bật khóc khi ghi hình không chỉ hé lộ sự đầu tư cho vai diễn mà còn cho thấy sức mạnh của những khoảnh khắc cảm xúc chân thật trong diễn xuất.