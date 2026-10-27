Mối duyên đẹp của Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và chương trình giải trí ăn khách. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm và những mối quan hệ thân thiết của nữ diễn viên cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, chú ý từ khán giả.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc cùng Steven Nguyễn và Hoa hậu Kỳ Duyên tham gia một buổi phỏng vấn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, khi đọc câu hỏi: "Ai dễ cười khi diễn cảnh nóng", nữ diễn viên bất ngờ gọi nhầm tên Steven Nguyễn thành "S.T", khiến hai đồng nghiệp có mặt không khỏi bất ngờ.

Ninh Dương Lan Ngọc gọi nhầm tên Steven Nguyễn thành S.T khiến đồng nghiệp bất ngờ.

Trước tình huống này, Steven Nguyễn hài hước phản ứng: "S.T Sơn Thạch hả? Lát về anh gọi điện cho anh S.T bây giờ nè. Ảnh diễn cảnh nóng hồi nào". Màn đối đáp hài hước khiến không khí buổi phỏng vấn trở nên vui vẻ, đồng thời tạo ra tình huống thú vị liên quan đến cái tên S.T Sơn Thạch.

Khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc vô tình nhắc đến S.T Sơn Thạch nhanh chóng được khán giả chia sẻ và bàn luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước phản ứng tự nhiên của các nghệ sĩ, trong khi một số khán giả tiếp tục nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa nữ diễn viên và nam ca sĩ.

Từ một tình huống gọi nhầm tên, câu chuyện về cặp đôi nghệ sĩ vốn được nhiều người yêu mến một lần nữa trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm. Thực tế, Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch có mối quan hệ gần gũi, thường xuyên dành cho nhau sự quan tâm và ủng hộ trong công việc.

Gần đây, nam ca sĩ đã đến chúc mừng nữ diễn viên ra mắt dự án phim điện ảnh mới. Khoảnh khắc cả hai hội ngộ tại sự kiện khiến người hâm mộ thích thú, thậm chí tiếp tục nhiệt tình "đẩy thuyền".

Trước đó, S.T Sơn Thạch còn trực tiếp đến phim trường thăm hỏi, gửi đồ ăn và thức uống để động viên Ninh Dương Lan Ngọc trong quá trình thực hiện dự án. Hành động quan tâm này nhận được nhiều thiện cảm, nhất là khi nữ diễn viên đang đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng sau khoảng 4 năm vắng bóng trong các dự án điện ảnh mới.

S.T Sơn Thạch đến chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng.

Mối duyên giữa hai nghệ sĩ còn được vun đắp từ những lần hợp tác trong công việc. Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch từng cùng tham gia bộ phim Cô Ba Sài Gòn. Từ đồng nghiệp trên màn ảnh đến những người bạn thân thiết ngoài đời, cả hai duy trì sự gắn bó qua nhiều năm.

Chính sự ăn ý, thoải mái khi xuất hiện cùng nhau và những hành động quan tâm dành cho đối phương khiến mối quan hệ của Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch luôn được khán giả chú ý. Dù người hâm mộ thường xuyên mong chờ cả hai có thể nên duyên, hiện tại, điều được thể hiện rõ nhất vẫn là tình bạn thân thiết và sự đồng hành đáng quý giữa hai nghệ sĩ.

Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch có mối duyên đẹp từ màn ảnh tới đời thường. Tuy nhiên, cả hai hiện là đồng nghiệp thân thiết, chưa công khai chuyện tình cảm.

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục là gương mặt được chú ý của làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên xây dựng được vị trí riêng nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, ngoại hình sáng và tính cách vui vẻ, gần gũi. Cô từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh như Cánh đồng bất tận, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn và Gái già lắm chiêu 2.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế, gameshow và sự kiện giải trí. Sự duyên dáng, hài hước cùng khả năng tương tác tự nhiên giúp cô duy trì sức hút với nhiều đối tượng khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút qua nhiều năm.

Bên cạnh công việc, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí. Những lần hội ngộ cùng bạn bè, sự quan tâm dành cho nhau trong công việc và các tương tác hài hước trên mạng xã hội thường trở thành đề tài được khán giả bàn luận.

Về chuyện tình cảm, nữ diễn viên chưa công khai xác nhận mối quan hệ yêu đương với S.T Sơn Thạch. Vì vậy, những màn tương tác giữa hai người vẫn được nhìn nhận là tình bạn thân thiết. Dù người hâm mộ liên tục mong chờ một cái kết đẹp cho cặp đôi, sự đồng hành và ủng hộ lẫn nhau qua nhiều năm đã đủ khiến mối quan hệ này nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.