Tính đến năm 2026, Trấn Thành đã có 5 phim điện ảnh do mình đạo diễn, gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Tổng doanh thu các tác phẩm vượt mốc 2.200 tỷ đồng, đưa anh trở thành một trong những đạo diễn có thành tích phòng vé nổi bật của điện ảnh Việt.

Loạt phim ăn khách như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai đưa Trấn Thành trở thành một trong những gương mặt nghìn tỷ của điện ảnh Việt.

Ở chiều ngược lại, Ninh Dương Lan Ngọc có khoảng thời gian 4 năm không tham gia phim điện ảnh mới sau Cô Gái Từ Quá Khứ (2022). Đến cuối tháng 10/2026, cô mới trở lại với Chị Chị Em Em 3, đảm nhận vai Thị Liễu. Bộ phim đạt doanh thu hơn 110 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn cuối tháng 10, Lan Ngọc hài hước chia sẻ về quãng nghỉ của mình: “Tôi có ngừng đóng phim đâu, là do không có ai mời đó”. Nữ diễn viên sau đó giải thích cô vẫn nhận được lời mời nhưng chưa tìm thấy dự án phù hợp, đồng thời muốn dành thời gian tích lũy thêm trải nghiệm.

Lan Ngọc mới trở lại với Chị Chị Em Em 3 sau quãng thời gian loay hoay tìm kiếm vai diễn phù hợp.

Sự khác biệt trong hành trình điện ảnh của cả hai khiến lần hợp tác duy nhất trên màn ảnh rộng càng được chú ý. Năm 2019, Trấn Thành và Lan Ngọc cùng tham gia Cua Lại Vợ Bầu của đạo diễn Nhất Trung. Trong phim, Trấn Thành vào vai Trọng Thoại, còn Lan Ngọc đảm nhận vai Nhã Linh – cặp tình nhân trải qua nhiều biến cố trong chuyện tình kéo dài 7 năm.

Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó. Đặc biệt, trong buổi quảng bá phim, Trấn Thành từng dành lời khen đặc biệt cho bạn diễn: “Cho đến thời điểm này, tôi dám khẳng định Ninh Dương Lan Ngọc là nữ chính mà tôi thích hợp tác nhất”.

Màn kết hợp ăn ý của Trấn Thành và Lan Ngọc trong phim điện ảnh năm 2019.

Nam nghệ sĩ đánh giá Lan Ngọc biết lắng nghe, có tinh thần hợp tác và sẵn sàng trao đổi để tìm ra cách thể hiện tốt nhất cho từng phân cảnh. Tuy vậy, sau Cua Lại Vợ Bầu, Trấn Thành và Lan Ngọc chưa có thêm dự án điện ảnh chung. Dù cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chương trình giải trí và có những màn tương tác hài hước.

Trải qua 7 năm, mỗi người đều có những dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Trấn Thành tiếp tục phát triển ở vai trò đạo diễn, còn Lan Ngọc vừa đánh dấu sự trở lại với điện ảnh. Lần tái hợp trên màn ảnh rộng của hai nghệ sĩ vì thế vẫn là một dấu hỏi còn bỏ ngỏ.