Mối duyên dang dở của Tăng Thanh Hà và Kim Hiền sau 20 năm

Năm 2004, Tăng Thanh Hà và Kim Hiền cùng góp mặt trong Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Đây là một trong những tác phẩm đầu tiên đánh dấu bước chân của hai nữ diễn viên vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Kim Hiền đảm nhận vai Thùy, cô gái có chuyện tình nhiều trắc trở, trong khi Tăng Thanh Hà xuất hiện với vai Trang. Dù chưa có nhiều đất diễn, nữ diễn viên vẫn gây chú ý nhờ vẻ đẹp trong trẻo và nụ cười rạng rỡ.

Hai năm sau, cả hai tiếp tục hội ngộ trong Hương phù sa, bộ phim lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, xoay quanh nghề đóng ghe xuồng truyền thống. Tác phẩm trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của hai nữ diễn viên, đặc biệt là Tăng Thanh Hà với vai Út Nhỏ và Kim Hiền trong vai Út Ráng.

Tăng Thanh Hà và Kim Hiền thời trẻ, khi cùng tạo nên dấu ấn qua những bộ phim truyền hình đình đám.

Trên phim, Út Nhỏ là người chị cả mạnh mẽ, sẵn sàng gánh vác công việc gia đình và vực dậy cơ nghiệp đang gặp khó khăn. Trái ngược với chị, Út Ráng thẳng tính, bồng bột và thường mang tâm lý mặc cảm. Mâu thuẫn giữa hai chị em càng trở nên phức tạp khi cả hai cùng dành tình cảm cho Việt, chàng kỹ sư do Trương Minh Quốc Thái thủ vai.

Sự đối lập trong tính cách nhân vật giúp hai diễn viên tạo nên những màu sắc riêng. Tăng Thanh Hà chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp mộc mạc cùng hình ảnh Út Nhỏ giàu nghị lực. Trong khi đó, Kim Hiền thể hiện nét cá tính, bốc đồng nhưng cũng đầy tổn thương của Út Ráng. Thành công của bộ phim góp phần đưa tên tuổi cả hai đến gần hơn với đông đảo khán giả, trở thành những gương mặt đáng nhớ của phim truyền hình Việt những năm 2000.

Không chỉ gắn bó trên màn ảnh, Tăng Thanh Hà và Kim Hiền còn có tình bạn thân thiết sau những ngày cùng làm việc tại miền Tây. Những hình ảnh hậu trường được đạo diễn Nguyễn Phương Điền chia sẻ vào đầu năm 2026 khiến khán giả bồi hồi khi nhìn lại tuổi trẻ của dàn diễn viên Hương phù sa. Sau hai thập niên, ký ức về bộ phim vẫn là điểm giao nhau đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của hai nữ diễn viên.

Tuy nhiên, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của họ đã rẽ theo những hướng khác nhau. Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012, sau đó dần rút khỏi hoạt động diễn xuất để tập trung cho gia đình và kinh doanh. Dù vắng bóng trên màn ảnh suốt nhiều năm, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đáng chú ý, cô chuẩn bị trở lại với vai Nam Phương hoàng hậu trong phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Tăng Thanh Hà trở lại với điện ảnh, trong khi Kim Hiền có cuộc sống kín tiếng tại Mỹ.

Trong khi đó, Kim Hiền tiếp tục hoạt động nghệ thuật trước khi sang Mỹ định cư. Nữ diễn viên dần rời xa màn ảnh Việt, dành thời gian cho cuộc sống riêng. Tháng 7/2026, thông tin cô kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai sau nhiều năm gắn bó thu hút sự chú ý. Những thay đổi trong đời sống tình cảm khiến hành trình của Kim Hiền có thêm những bước ngoặt, khác với hình ảnh sôi nổi, cá tính mà khán giả từng quen thuộc trên truyền hình.

Sau 20 năm, Tăng Thanh Hà đứng trước cơ hội tái xuất màn ảnh, còn Kim Hiền tiếp tục cuộc sống kín tiếng tại Mỹ. Họ không còn thường xuyên đồng hành trong các dự án nghệ thuật, nhưng những vai diễn trong Dốc tình và Hương phù sa vẫn lưu giữ một phần thanh xuân của cả hai. Mối duyên trên màn ảnh có thể đã lùi xa, song dấu ấn mà hai nữ diễn viên để lại vẫn là ký ức khó quên đối với khán giả từng yêu mến phim truyền hình Việt một thời.Tăng Thanh Hà và Kim Hiền từng ghi dấu ấn qua Dốc tình và Hương phù sa. Sau 20 năm, cả hai đã chọn những ngã rẽ riêng.