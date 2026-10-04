Mối duyên dang dở của nghệ sĩ Thành Lộc và Hồng Đào sau 7 năm

Hồng Đào và Thành Lộc thuộc thế hệ nghệ sĩ trưởng thành cùng thời kỳ sân khấu kịch TP.HCM phát triển mạnh. Từ những năm đầu sự nghiệp, cả hai đã có cơ hội cộng tác trong nhiều vở diễn và trở thành những gương mặt quen thuộc với khán giả. Những năm tháng cùng đứng trên sàn diễn tạo nên sự đồng điệu về nghề, đồng thời hình thành tình bạn kéo dài hơn bốn thập kỷ.

Mối quan hệ ấy từng được Hồng Đào nhắc đến với cách gọi Thành Lộc là “crush đời đầu”. Tuy nhiên, sau nhiều năm, những rung động của tuổi trẻ trở thành sự thân thiết và trân trọng giữa hai người đồng nghiệp lâu năm. Mỗi người trải qua những biến chuyển riêng trong cuộc sống và sự nghiệp nhưng vẫn giữ được sợi dây kết nối từ những ngày đầu vào nghề.

Hồng Đào và Thành Lộc hội ngộ trong Ngôi Nhà Bươm Bướm sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

Năm 2019, Hồng Đào và Thành Lộc có một trong những lần hội ngộ đáng nhớ trên màn ảnh rộng với Ngôi Nhà Bươm Bướm. Trong phim, cả hai vào vai thông gia với tính cách và quan điểm sống đối lập. Hồng Đào đảm nhận vai người mẹ truyền thống từ Hà Nội vào Nam, trong khi Thành Lộc hóa thân thành dì Hân, người chăm sóc Hoàng như con ruột. Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Điểm đáng chú ý là dù cùng thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội, Hồng Đào và Thành Lộc lại sở hữu màu sắc diễn xuất khá khác biệt. Hồng Đào có thế mạnh ở những nhân vật giàu nội tâm, từng trải và thường tạo được sự đồng cảm qua những câu chuyện gia đình. Trong khi đó, Thành Lộc nổi bật với khả năng biến hóa, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa những vai diễn hài hước, gai góc lẫn nhiều lớp tâm lý. Sự khác biệt ấy từng tạo nên những màn tung hứng thú vị khi cả hai đứng chung sân khấu lẫn màn ảnh.

Sau Ngôi Nhà Bươm Bướm, Hồng Đào ngày càng tạo dấu ấn rõ nét ở điện ảnh. Nữ nghệ sĩ góp mặt trong nhiều tác phẩm được chú ý như Mai, Chị Dâu, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Cục Vàng Của Ngoại và gần đây là Lên Hương. Những vai diễn liên tiếp giúp Hồng Đào duy trì sức hút trên màn ảnh rộng, đồng thời cho thấy khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật ở tuổi ngoài 60.

Hồng Đào và Thành Lộc có hơn 40 năm đồng hành trong nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Thành Lộc vẫn duy trì vị trí riêng với sân khấu, lĩnh vực đã gắn bó với ông trong phần lớn sự nghiệp. Nam nghệ sĩ cũng tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhưng không chạy theo số lượng dự án. Sau nhiều thập kỷ, dấu ấn của Thành Lộc vẫn đến từ khả năng hóa thân đa dạng và cách xử lý nhân vật giàu cá tính.

Bảy năm sau lần đứng chung màn ảnh, Hồng Đào và Thành Lộc đều đã bước sang một chặng khác. Một người tiếp tục tạo dấu ấn ở điện ảnh, người còn lại dành nhiều tâm huyết cho sân khấu và những dự án phù hợp với định hướng riêng. Mối duyên nghệ thuật giữa hai nghệ sĩ vì thế vẫn còn đó, chỉ là chưa được nối tiếp bằng một lần tái hợp trên màn ảnh rộng.