Mối duyên đặc biệt của nghệ sĩ Hồng Đào

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn là một trong những gương mặt diễn viên được chú ý của điện ảnh Việt Nam. Nếu trước đây, khán giả nhớ đến chị qua sân khấu kịch và những vai diễn giàu màu sắc đời thường, vài năm trở lại đây, màn ảnh rộng trở thành nơi nữ nghệ sĩ liên tục làm mới bản thân. Đáng chú ý, dù đảm nhận những nhân vật có tính cách, nghề nghiệp và địa vị xã hội khác nhau, Hồng Đào thường xuyên gắn với hình tượng người mẹ, để lại nhiều dư âm cảm xúc trong lòng khán giả.

Có thể nói, Hồng Đào đang sở hữu một gia đình đông con bậc nhất màn ảnh Việt. Từ Tuấn Trần trong Mai và Mang Mẹ Đi Bỏ, Lê Khánh trong Cục Vàng Của Ngoại đến những người con trên màn ảnh trong các dự án tiếp theo, nữ nghệ sĩ liên tục đảm nhận vai trò làm mẹ của nhiều diễn viên thuộc những thế hệ khác nhau. Đây cũng là một nét thú vị trong hành trình làm nghề của chị, khi hình tượng người mẹ không bị giới hạn trong một khuôn mẫu quen thuộc mà được biến hóa qua từng câu chuyện.

Hồng Đào liên tục hóa thân thành những người mẹ với số phận khác nhau trên màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Trong Mai của đạo diễn Trấn Thành, Hồng Đào vào vai bà Đào, người mẹ giàu có, sắc sảo nhưng mang những suy nghĩ và cách hành xử đầy cực đoan. Nhân vật góp phần tạo nên những xung đột tâm lý đáng chú ý của bộ phim. Đến Mang Mẹ Đi Bỏ, chị tiếp tục gây ấn tượng khi hóa thân thành bà Hạnh, người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Từ những khoảnh khắc ngây ngô, mất phương hướng đến lúc hoảng loạn, Hồng Đào thể hiện sự mong manh của một người phụ nữ dần đánh mất khả năng nhận thức, đồng thời khắc họa mối quan hệ mẹ con nhiều day dứt.

Không chỉ xuất hiện trong những bộ phim khai thác tình mẫu tử theo hướng bi kịch, Hồng Đào còn cho thấy khả năng biến hóa qua các nhân vật có hoàn cảnh khác biệt. Trong Cục Vàng Của Ngoại, chị đảm nhận vai bà Khanh, còn Chị Dâu đưa nữ nghệ sĩ đến với hình ảnh cô Ba Kỳ trong câu chuyện gia đình nhiều mâu thuẫn. Trước đó, vai người mẹ trong Thưa Mẹ Con Đi cũng cho thấy nét diễn tinh tế của Hồng Đào khi thể hiện tình yêu thương, sự bao dung và hành trình học cách thấu hiểu con cái.

Điểm chung giữa những nhân vật này không nằm ở nghề nghiệp hay địa vị xã hội mà ở những tổn thương, lựa chọn và tình cảm khó giãi bày. Hồng Đào không chỉ diễn một người mẹ yêu thương con theo cách quen thuộc. Chị có thể trở thành người mẹ giàu có nhưng áp đặt, người phụ nữ bất lực trước căn bệnh của chính mình hay người thân mang nhiều khúc mắc trong gia đình. Sự khác biệt ấy giúp các vai diễn tránh cảm giác lặp lại, đồng thời cho thấy khả năng khai thác chiều sâu tâm lý của nữ nghệ sĩ.

Hình tượng người mẹ trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình điện ảnh của Hồng Đào.

Mối duyên với hình tượng người mẹ chưa dừng lại ở đó. Trong năm 2026, Hồng Đào dự kiến xuất hiện trong Ngày Con Còn Mẹ, dự án tâm lý gia đình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bên cạnh Phương Anh Đào. Chị cũng góp mặt trong Người Mẹ Xấu, bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 31/12, với hình tượng người mẹ có tính cách bất hảo, hoàn toàn khác vẻ hiền hậu thường thấy. Nếu các dự án được phát hành theo kế hoạch, khán giả sẽ tiếp tục chứng kiến những sắc thái đối lập trong cách Hồng Đào xây dựng nhân vật.

Từ những vai diễn giàu cảm xúc đến hình tượng gai góc, Hồng Đào đang cho thấy sức bền nghề nghiệp đáng chú ý ở tuổi ngoài 60. Chị không ngừng thử sức với những câu chuyện mới, đồng thời biến hình tượng người mẹ thành một không gian diễn xuất rộng mở, nơi tình thương có thể song hành với ích kỷ, tổn thương và những lựa chọn sai lầm. Có lẽ, đó chính là mối duyên đặc biệt giúp Hồng Đào tiếp tục tạo dấu ấn trên màn ảnh Việt.