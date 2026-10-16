Mối duyên của Trấn Thành và Quốc Anh sau 7 năm

Năm 2019, Trạng Quỳnh đánh dấu lần đầu Trấn Thành và Quốc Anh cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh. Quốc Anh đảm nhận vai chính Trạng Quỳnh, chàng trai thông minh, lém lỉnh và nghĩa hiệp, trong khi Trấn Thành hóa thân thành Xẩm, người bạn đồng hành góp phần tạo nên màu sắc hài hước cho câu chuyện. Bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, đưa Quốc Anh đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Tuy nhiên, vai chính trong Trạng Quỳnh chưa đủ để Quốc Anh thuyết phục hoàn toàn khán giả về năng lực diễn xuất. Sở hữu ngoại hình nổi bật và xuất phát điểm là người mẫu, nam diễn viên từng đối diện những nhận xét trái chiều về khả năng biểu đạt cảm xúc. Đây cũng là thách thức không nhỏ đối với Quốc Anh khi anh muốn thoát khỏi hình ảnh mỹ nam để được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ.

Trạng Quỳnh đánh dấu lần đầu Trấn Thành và Quốc Anh hợp tác trên màn ảnh rộng vào năm 2019.

Sáu năm sau, cả hai tái hợp trong Bộ Tứ Báo Thủ (2025), nhưng vị trí đã có sự thay đổi đáng kể. Trấn Thành đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất, còn Quốc Anh tiếp tục góp mặt trong tuyến nhân vật chính. Không còn trực tiếp đồng hành với nhau trong vai trò hai người bạn trên màn ảnh, Trấn Thành đứng sau máy quay, dẫn dắt câu chuyện và làm việc cùng đàn em trong quá trình xây dựng nhân vật.

Với Quốc Anh, bộ phim mở ra cơ hội thể hiện hình ảnh gần gũi, hài hước hơn, đồng thời hòa nhập vào nhịp điệu của một tác phẩm giải trí có dàn diễn viên đông đảo. Bộ Tứ Báo Thủ đạt doanh thu hơn 332 tỷ đồng, góp phần củng cố sự hiện diện của nam diễn viên tại phòng vé Việt. Dù thành công thương mại không đồng nghĩa với việc mọi hạn chế trong diễn xuất đã được khắc phục, đây vẫn là cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp của anh.

Đến Thỏ Ơi!! (2026), mối duyên hợp tác tiếp tục được nối dài. Trấn Thành giữ vai trò đạo diễn, còn Quốc Anh đảm nhận Ngọc Sơn, nhân vật mang hình tượng đào hoa nhưng có những khía cạnh tâm lý phức tạp. Vai diễn này mở ra hướng thử sức khác biệt so với hình ảnh chàng trai hiền lành, lịch lãm từng gắn với nam diễn viên. Thay vì chỉ phát huy lợi thế ngoại hình, Quốc Anh cần thể hiện những mâu thuẫn nội tâm và cách nhân vật ứng xử trong các mối quan hệ tình cảm.

Bộ Tứ Báo Thủ đánh dấu lần tái hợp khi Trấn Thành làm đạo diễn, còn Quốc Anh đảm nhận vai nam chính.

Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án của Trấn Thành tạo điều kiện để Quốc Anh tiếp cận những dạng vai đa dạng hơn. Tuy nhiên, cơ hội xuất hiện trong các bộ phim có sức hút phòng vé cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với nam diễn viên. Anh cần chứng minh khả năng biến hóa qua những nhân vật có tính cách khác biệt, thay vì chỉ được nhớ đến nhờ ngoại hình hoặc sự góp mặt trong các dự án ăn khách.

Trong khi đó, Trấn Thành đã xây dựng vị thế ở nhiều vai trò, từ diễn viên, MC đến đạo diễn và nhà sản xuất. Hành trình của anh gắn với những dự án điện ảnh có doanh thu nổi bật cùng tham vọng khai thác các câu chuyện đời sống trên màn ảnh. Sau 7 năm, mối quan hệ nghề nghiệp giữa hai người đã chuyển từ những người bạn diễn cùng xuất hiện trong một câu chuyện thành đạo diễn và diễn viên làm việc với nhau qua nhiều dự án.

Trấn Thành và Quốc Anh chứng kiến sự thay đổi trong hành trình làm nghề của nhau qua ba bộ phim.

Ba lần hợp tác cũng cho thấy sự thay đổi trong hành trình làm nghề của Quốc Anh. Từ vai chính trong Trạng Quỳnh đến những nhân vật trong Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!, nam diễn viên có thêm cơ hội làm mới hình ảnh và mở rộng khả năng diễn xuất. Dù vậy, dấu ấn lâu dài vẫn phụ thuộc vào những lựa chọn vai diễn tiếp theo và khả năng chứng minh thực lực trong nhiều dạng nhân vật. Với Trấn Thành, việc tiếp tục làm việc cùng Quốc Anh cũng tạo nên một điểm kết nối đáng chú ý giữa ba dự án điện ảnh cách nhau nhiều năm.