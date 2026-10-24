Mối duyên của Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền gây tiếc nuối

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình cảm và những mối quan hệ thân thiết của cô với đồng nghiệp cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện công chiếu phim điện ảnh có sự tham gia diễn xuất của cô. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và bạn bè trong giới giải trí. Đáng chú ý, sự kiện lần này còn có sự góp mặt của Lê Xuân Tiền, nam diễn viên từng hợp tác với Lan Ngọc trong dự án Gái Già Lắm Chiêu 2.

Lê Xuân Tiền đến chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc.

Việc cả hai cùng xuất hiện tại một sự kiện khiến những khán giả từng yêu thích cặp đôi chú ý. Tuy nhiên, thay vì có những khoảnh khắc tương tác thân thiết, Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền lại giữ khoảng cách khi hội ngộ. Ngay cả trong những khung hình chụp chung với các đồng nghiệp, cả hai cũng đứng cách xa nhau, không tạo nên khoảnh khắc gần gũi như nhiều người mong đợi.

Trên mạng xã hội, một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước màn hội ngộ lần này của Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền. Từng nhiệt tình "đẩy thuyền" Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền sau màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh, người hâm mộ mong chờ cả hai có thêm những tương tác vui vẻ ngoài đời khi có duyên gặp gỡ tại một sự kiện lớn. Bởi vậy, việc hai diễn viên không có nhiều khoảnh khắc chung tại sự kiện lần này khiến những người từng tích cực "đẩy thuyền" cảm thấy tiếc nuối.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng không nên vội suy diễn mối quan hệ giữa hai diễn viên chỉ từ vài khung hình tại sự kiện. Với vai trò nhân vật chính của buổi công chiếu, Ninh Dương Lan Ngọc có thể phải dành phần lớn thời gian đón tiếp, trò chuyện cùng đồng nghiệp và khách mời. Việc cô không thể tương tác với tất cả mọi người cũng là điều dễ hiểu.

Khán giả tiếc nuối khi Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền chưa có ảnh chụp riêng tại sự kiện.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền khiến khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ ngoài đời. Cách đây không lâu, cả hai từng cùng tham gia một sự kiện nhưng không có nhiều tương tác thân thiết khi chạm mặt. Điều này khiến một số người hâm mộ nghi ngờ hai diễn viên đang "cạch mặt" nhau sau thời gian từng được yêu thích khi xuất hiện chung.

Trước những suy đoán từ cộng đồng mạng, Ninh Dương Lan Ngọc đã nhanh chóng lên tiếng đính chính bằng chia sẻ hài hước. Nữ diễn viên bày tỏ: "Đừng có dựng tình huống cho Ngọc nữa, lần sau bất kể gặp ai thân hay mới quen biết Ngọc cũng tay bắt mặt mừng, Ngọc hứa. Đừng làm Ngọc sợ đi event mà".

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền từng được khán giả yêu thích khi hợp tác trong Gái Già Lắm Chiêu 2. Sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên, cùng những tương tác tự nhiên ngoài đời, từng khiến nhiều người nhiệt tình "đẩy thuyền". Tuy nhiên, cả hai đều không xác nhận chuyện tình cảm.

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền duy trì mối quan hệ thân thiết sau khi kết hợp trong phim Gái Già Lắm Chiêu 2.

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia các dự án điện ảnh, chương trình truyền hình và sự kiện của showbiz Việt. Nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút nhờ hình ảnh năng động, tính cách hài hước cùng khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai diễn. Bên cạnh công việc, cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Dù chuyện tình cảm vẫn là chủ đề được công chúng quan tâm, Ninh Dương Lan Ngọc tương đối kín tiếng về đời tư và chưa công khai một mối quan hệ tình cảm mới. Trong khi đó, Lê Xuân Tiền tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất và các hoạt động cá nhân. Việc cả hai ít tương tác trong một số sự kiện gần đây có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối nhưng không đủ để kết luận họ có mâu thuẫn.

Ninh Dương Lan Ngọc duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.