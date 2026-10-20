Mối duyên của Đoàn Thiên Ân và Thanh Sơn

Đoàn Thiên Ân và Thanh Sơn có điểm giao nhau đáng chú ý trên màn ảnh rộng khi cùng góp mặt trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Án Mạng Karaoke. Nếu bộ phim đầu tiên đặt hai diễn viên vào câu chuyện tình cảm nhiều giằng xé, tác phẩm tiếp theo lại đưa họ đến với thế giới của những bí mật và nghi vấn. Sự thay đổi này tạo nên nét riêng trong mối duyên hợp tác giữa hai diễn viên.

Trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Ân, cô gái Công giáo sống tại xóm đạo Trà Mây vào đầu thập niên 1990. Nhân vật đem lòng yêu An Thiên (Khương Lê), chàng thợ điện có hoàn cảnh và niềm tin khác biệt. Tuy nhiên, tình yêu của họ vấp phải sự phản đối từ gia đình, đẩy Ân vào lựa chọn khó khăn giữa tình cảm cá nhân và kỳ vọng của những người thân yêu.

Đoàn Thiên Ân và Thanh Sơn cùng góp mặt trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

Thanh Sơn vào vai Hải, bác sĩ có công việc ổn định, được gia đình Ân ủng hộ và mong muốn trở thành người đồng hành với cô. Sự xuất hiện của nhân vật tạo nên thế đối lập với mối tình giữa Ân và An Thiên. Nếu An Thiên gắn với tình yêu mà Ân tự lựa chọn, Hải lại đại diện cho con đường phù hợp với mong đợi của gia đình.

Vì vậy, mối liên hệ giữa hai nhân vật không đơn thuần là một câu chuyện tình cảm thông thường. Hải góp phần làm rõ những giằng co của Ân, đồng thời khiến lựa chọn của nữ chính trở nên phức tạp hơn. Với Thanh Sơn và Đoàn Thiên Ân, đây là lần kết hợp đặt trọng tâm vào sự khác biệt trong hoàn cảnh, mong muốn và vị trí của mỗi nhân vật trong câu chuyện.

Đến Án Mạng Karaoke, màu sắc vai diễn của cả hai có sự thay đổi. Đoàn Thiên Ân hóa thân thành Tâm, nữ phóng viên tham gia tìm kiếm sự thật sau vụ án mạng xảy ra tại một homestay biệt lập trên núi. Khi bà Thủy (Vân Dung) bị sát hại, Tâm phối hợp với thầy Tuệ Giác (NSƯT Đại Nghĩa) lần theo các manh mối, tìm hiểu những mối quan hệ đáng ngờ và đối chiếu lời khai của những người có mặt tại hiện trường.

Sau Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Đoàn Thiên Ân và Thanh Sơn có dịp tái hợp trong Án Mạng Karaoke.

Trong khi đó, Thanh Sơn đảm nhận vai Trực, người có mối quan hệ phức tạp với nạn nhân. Những tình tiết được hé lộ trong trailer, đặc biệt là mối quan hệ giữa Trực và bà Thủy, khiến nhân vật trở thành một trong những cái tên bị đặt dấu hỏi. Khác với hình ảnh bác sĩ Hải trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Trực mang đến màu sắc bí ẩn hơn, khi đời tư và những mối liên hệ của anh có thể trở thành manh mối trong vụ án.

Điểm thú vị là ở cả hai bộ phim, nhân vật của Thanh Sơn đều có liên hệ trực tiếp với hành trình cảm xúc hoặc điều tra của nhân vật do Đoàn Thiên Ân đảm nhận. Tuy nhiên, nếu Hải góp phần tạo nên nút thắt tình cảm cho Ân, Trực lại nằm trong mạng lưới nghi vấn mà Tâm cần tìm hiểu. Mối liên hệ giữa hai diễn viên vì thế không lặp lại theo một công thức cố định, mà thay đổi theo thể loại và cách xây dựng câu chuyện.

Đoàn Thiên Ân và Thanh Sơn liên tiếp kết hợp trong hai phim điện ảnh với những mối quan hệ khác biệt.

Hai lần hợp tác cũng cho thấy Đoàn Thiên Ân đang thử sức với những dạng nhân vật khác nhau trên màn ảnh rộng, từ cô gái đứng trước lựa chọn tình yêu đến nữ phóng viên chủ động tham gia điều tra. Với Thanh Sơn, sự chuyển đổi từ một bác sĩ được gia đình nữ chính kỳ vọng đến nhân vật vướng nghi vấn trong vụ án mở ra màu sắc thể hiện khác biệt.

Từ câu chuyện tình cảm trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực đến những bí mật của Án Mạng Karaoke, mối duyên màn ảnh giữa Đoàn Thiên Ân và Thanh Sơn được nối dài bằng hai kiểu tương tác khác nhau. Thay vì đóng khung trong một dạng quan hệ, cả hai có cơ hội xuất hiện bên nhau trong những bối cảnh mới, góp phần tạo nên sự đa dạng cho hành trình diễn xuất của mỗi người.