Mối duyên chưa trọn vẹn của nghệ sĩ Quyền Linh

Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ có hành trình hoạt động bền bỉ của showbiz Việt. Trước khi trở thành người dẫn chương trình quen thuộc qua Vượt lên chính mình hay Bạn muốn hẹn hò, anh từng ghi dấu với các bộ phim như Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa và Người Hà Nội. Các vai diễn gần gũi với đời sống giúp nam nghệ sĩ tạo dựng chỗ đứng trong lòng khán giả, đặc biệt ở giai đoạn phim truyền hình Việt Nam phát triển mạnh.

Tuy nhiên, từ sau năm 2004, Quyền Linh dần dành phần lớn thời gian cho công việc dẫn chương trình và các hoạt động cộng đồng. Hình ảnh người MC giản dị, thường xuất hiện với đôi dép tổ ong, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn suốt hơn 20 năm trở thành dấu ấn đặc biệt của anh. Sự thành công trong vai trò này giúp Quyền Linh được đông đảo công chúng yêu mến, nhưng cũng khiến hình ảnh diễn viên của anh phần nào bị lu mờ trong ký ức của một bộ phận khán giả.

Quyền Linh vẫn bền bỉ theo đuổi điện ảnh sau nhiều năm tập trung cho vai trò MC. Ảnh: FBNV

Bên cạnh những năm tháng hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh cũng có lúc đối diện với áp lực dư luận và những thông tin gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Dù vậy, sự gắn bó với khán giả qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện vẫn là một phần quan trọng trong hành trình của nam nghệ sĩ. Những tình cảm ấy cũng cho thấy sức bền của mối liên kết giữa anh với công chúng, vượt ra ngoài những ồn ào nhất thời.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Khi đàn ông có bầu (2004) là một trong những tác phẩm đáng nhớ của Quyền Linh. Sau đó, anh góp mặt trong Yêu anh! Em dám không? (2013), nhưng không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng. Phải đến năm 2024, nam nghệ sĩ mới trở lại với Hai Muối, đánh dấu màn tái xuất sau khoảng 20 năm vắng bóng ở vị trí diễn viên điện ảnh.

Trong phim, Quyền Linh hóa thân thành ông Hai, một diêm dân nghèo ở Cần Giờ, một mình nuôi con gái trưởng thành. Để nhập vai, anh giảm cân đáng kể, thay đổi ngoại hình và dành thời gian tìm hiểu cuộc sống của người làm muối. Sự đầu tư cho nhân vật cho thấy tâm huyết của nam nghệ sĩ với nghề diễn. Dẫu vậy, bộ phim chưa đạt được thành công phòng vé như kỳ vọng, khiến màn trở lại của anh chưa tạo thành bước ngoặt rõ rệt.

Quyền Linh trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 20 năm với vai diễn giàu cảm xúc trong phim Hai Muối.

Đến Chốt đơn!, Quyền Linh tiếp tục góp mặt trong một dự án điện ảnh gây chú ý. Tuy nhiên, bộ phim vướng những ồn ào liên quan đến quá trình sản xuất và việc sử dụng công nghệ AI thay đổi hình ảnh diễn viên. Những biến động này khiến tác phẩm được chú ý không chỉ bởi nội dung mà còn bởi câu chuyện hậu trường. Với Quyền Linh, đây tiếp tục là một dấu mốc trong hành trình tìm lại vị trí trên màn ảnh rộng, dù chưa đủ để khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của anh ở lĩnh vực điện ảnh.

Đáng chú ý, nam nghệ sĩ chưa dừng lại ở đó. Trong dự án La bàn không hướng Bắc, Quyền Linh đảm nhận vai trò nhà đầu tư, Hoài Linh ngồi ghế đạo diễn và tham gia diễn xuất với một vai phụ, còn vai nam chính được giao cho con trai diễn viên Thái Hòa. Việc lựa chọn đứng sau dự án thay vì trực tiếp đóng chính cho thấy Quyền Linh vẫn muốn góp sức cho điện ảnh, ngay cả khi không xuất hiện ở vị trí trung tâm.

Quyền Linh có nhiều năm gắn bó với các chương trình nhân văn trước khi trở lại điện ảnh. Ảnh: FBNV

Với Quyền Linh, điện ảnh có thể chưa mang lại những dấu mốc như thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình, nhưng tình cảm dành cho nghề vẫn hiện diện qua những lựa chọn gần đây. Sau nhiều năm được yêu mến với vai trò MC, anh dường như vẫn muốn khán giả nhớ đến mình như một diễn viên từng nghiêm túc với nghệ thuật thứ bảy. Mối duyên ấy có thể chưa trọn vẹn, song những dự án tiếp theo vẫn mở ra cơ hội để Quyền Linh tìm thấy dấu ấn mới trên màn ảnh rộng.