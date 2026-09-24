Mỗi dự án phải xác định được một phương án xử lý cụ thể, khả thi

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Tổ công tác 1502, đến ngày 23-9, Tổ công tác đã tiếp nhận báo cáo của 132 dự án thuộc danh mục các dự án tồn đọng, kéo dài. Qua rà soát, các dự án được phân loại theo hướng: đưa ra khỏi danh mục tồn đọng, kéo dài; dừng thực hiện để quyết toán; tiếp tục bố trí vốn, gia hạn thời gian để hoàn thành và nhóm còn vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, xử lý. Tổ công tác đã đề xuất dừng thi công tại điểm dừng kỹ thuật đối với 10 dự án để thực hiện các thủ tục điều chỉnh, nghiệm thu, bàn giao và quyết toán; xem xét cụ thể dừng chủ trương đầu tư, quyết toán phần việc đã thực hiện đối với dự án chưa triển khai thi công. Với các dự án đủ điều kiện tiếp tục thực hiện, cần gia hạn thời gian, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, bổ sung kế hoạch vốn và khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tiếp tục thi công.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, chủ đầu tư tập trung làm rõ những vướng mắc về thủ tục đầu tư, nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện dự án và đề xuất phương án xử lý.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận nỗ lực của Tổ công tác 1502, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị trong rà soát, đề xuất phương án xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng chí lưu ý, kết quả rà soát vẫn còn nội dung chưa đầy đủ, số liệu chưa thống nhất; một số phương án chưa làm rõ điều kiện thực hiện, nguồn vốn, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng chí yêu cầu Tổ công tác 1502 và các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xác định rõ phương án xử lý đối với từng dự án, bảo đảm khả thi, có nguồn lực, rõ trách nhiệm và tiến độ; không chỉ nêu khó khăn, vướng mắc mà phải đề xuất giải pháp cụ thể. Sở Xây dựng, cơ quan Thường trực Tổ công tác 1502, chủ trì phối hợp hoàn thiện phương án theo 3 nhóm: Đủ điều kiện đưa ra khỏi danh mục tồn đọng; dừng, cắt giảm quy mô hoặc kết thúc tại điểm dừng kỹ thuật; tiếp tục đầu tư.

Đối với các dự án tiếp tục đầu tư, phải làm rõ vướng mắc, nhu cầu và khả năng cân đối vốn, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Sở Tài chính phối hợp rà soát nhu cầu, khả năng cân đối và thứ tự ưu tiên bố trí vốn, bảo đảm vốn tập trung, có khả năng giải ngân, không dàn trải cho dự án chưa đủ điều kiện.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ, số liệu và phương án đề xuất. Tổ công tác 1502 khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trong đó từng dự án phải xác định rõ nhóm xử lý, phương án, nguồn vốn, cơ quan thực hiện và thời hạn hoàn thành, làm cơ sở để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.