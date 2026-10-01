Mỗi dòng họ là một 'lá chắn' phòng chống ma túy

Ngày 1-10, Đoàn công tác do Đại tá Kiều Đức Tính- Phó Giám đốc Công an thành phố Huế làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên và nắm tình hình hoạt động mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” tại xã A Lưới 2.

Mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” phát huy vai trò ngăn ngừa ma túy xâm nhập địa bàn.

Đây là mô hình đầu tiên được xây dựng, ra mắt nhằm phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Huế. Mô hình được triển khai theo phương châm “Phòng ngừa là chính, cơ sở là nền tảng”, “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, qua đó phát huy vai trò của các dòng họ, gia đình và Nhân dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn ma túy xâm nhập địa bàn.

Thông qua mô hình, các dòng họ được tập hợp, liên kết và phát huy vai trò tự quản; vận động các thành viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Qua đó, từng dòng họ, gia đình trở thành một “lá chắn”, góp phần ngăn ngừa ma túy xâm nhập khu dân cư, thôn, bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Kiều Đức Tính ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân xã A Lưới 2 trong xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình.

Phó Giám đốc Công an thành phố Huế nhấn mạnh, công tác phòng chống ma túy phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bắt đầu từ mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Trong đó, sự tham gia, đồng thuận của Nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại tá Kiều Đức Tính đề nghị Công an xã A Lưới 2 tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mô hình, gắn phòng chống ma túy với xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, lực lượng Công an cần chủ động nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến ma túy, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại tá Kiều Đức Tính cũng mong muốn các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín và thành viên trong mô hình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu; tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và người dân nâng cao ý thức phòng chống ma túy.

Qua đó, cùng lực lượng Công an xây dựng từng dòng họ, từng gia đình và từng khu dân cư trở thành địa bàn an toàn, không ma túy.

Hoạt động của mô hình góp phần phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số; huy động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.