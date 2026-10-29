Mời đơn vị tư vấn báo giá định giá 3 thửa đất tại Đặc khu Côn Đảo

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Theo thông tin từ Tổ giúp việc của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp TP.HCM, Hội đồng đang giải quyết Yêu cầu định giá tài sản số C59000/YC-CSKT-Đ4 ngày 28/9/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Để phục vụ công tác định giá theo quy định, Tổ giúp việc mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính tham gia gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá tài sản.

Thời hạn tiếp nhận báo giá là 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Tổ giúp việc của Hội đồng tại địa chỉ số 63 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo yêu cầu định giá, tài sản cần xác định giá trị gồm 3 thửa đất tại Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM, với các đặc điểm cụ thể như sau:

Thứ nhất, thửa đất số 41, tờ bản đồ số 46, có diện tích 1.265,8m², mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận. Thửa đất tọa lạc tại Khu dân cư số 6 (nay là Khu dân cư số 4), Đặc khu Côn Đảo, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA01210929 do UBND Đặc khu Côn Đảo cấp ngày 17/12/2025 cho ông Trần Thanh Sơn. Thời điểm cần định giá là ngày 17/12/2025 và ngày 27/8/2026.

Thứ hai, thửa đất số 414, tờ bản đồ số 23, có diện tích 262,6m², mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng lâu dài. Thửa đất nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, Khu dân cư số 5 (nay là Khu dân cư số 4), Đặc khu Côn Đảo, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA01210923 do UBND Đặc khu Côn Đảo cấp ngày 17/12/2025 cho bà Võ Phi Cơ. Thời điểm cần định giá là ngày 17/12/2025 và ngày 27/8/2026.

Thứ ba, thửa đất số 93, tờ bản đồ số 43, có diện tích 1.609,4m², mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận. Thửa đất tọa lạc tại Khu dân cư số 9 (nay là Khu dân cư số 2), Đặc khu Côn Đảo, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA07081310 do UBND Đặc khu Côn Đảo cấp ngày 1/6/2026 cho bà Huỳnh Thị Châu. Thời điểm cần định giá là ngày 1/6/2026 và ngày 27/8/2026.

Việc mời các đơn vị tư vấn báo giá nhằm phục vụ công tác định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, làm cơ sở xem xét, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện theo quy định liên quan có thể gửi báo giá dịch vụ đến địa chỉ nêu trên trong thời hạn tiếp nhận để Tổ giúp việc tổng hợp, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.