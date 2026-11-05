Mỗi đơn vị có thể đề cử tối đa 10 nhóm giải pháp

Cuộc thi "Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương" thuộc nhiệm vụ tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức thực hiện.

Cuộc thi là dịp để các đội thi giới thiệu những giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đã được triển khai hoặc thử nghiệm trong thực tiễn. Qua đó, góp phần ghi nhận, tôn vinh và thúc đẩy ứng dụng, nhân rộng các giải pháp có giá trị thực tiễn trong ngành Công Thương.

Tạo cơ hội giới thiệu nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo

Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương được đề cử tối đa 10 đội thi tham gia Cuộc thi. Mỗi đội thi gồm ít nhất 3 thành viên, trực tiếp tham gia xây dựng, triển khai hoặc phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Quy định này tạo điều kiện để các đơn vị giới thiệu các giải pháp được hình thành từ thực tiễn hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, góp phần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong ngành Công Thương.

Hình ảnh tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Các giải pháp dự thi tập trung vào việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình hoạt động hoặc phương thức quản trị mới hay có cải tiến đáng kể; ứng dụng công nghệ số, dữ liệu, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo hoặc các công nghệ phù hợp nhằm tạo ra giá trị mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Cuộc thi ưu tiên những giải pháp đã được triển khai hoặc thử nghiệm, có tài liệu, số liệu hoặc minh chứng phù hợp về tính mới, tính khả thi, kết quả bước đầu và khả năng ứng dụng, nhân rộng. Cuộc thi ưu tiên những giải pháp đã được triển khai hoặc thử nghiệm, có tài liệu, số liệu chứng minh tính mới, tính khả thi, kết quả bước đầu và khả năng ứng dụng, nhân rộng.

Tiếp nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 20/11/2026.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Cuộc thi chuẩn bị hồ sơ gồm Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi, Báo cáo giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số theo mẫu và các tài liệu, hình ảnh minh họa liên quan (nếu có). Hồ sơ gốc phải có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu của cơ quan, đơn vị đề cử.

Hồ sơ dự thi được tiếp nhận trực tuyến đến hết ngày 20/11/2026. Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 20 - 30/11/2026, lựa chọn từ 10 - 15 nhóm giải pháp tiêu biểu tham gia hoạt động tập huấn. Giai đoạn tập huấn, hoàn thiện giải pháp trình diễn được tổ chức từ ngày 1 - 10/12/2026.

Sau quá trình tập huấn, Ban Giám khảo đánh giá phần trình diễn để lựa chọn 5 nhóm giải pháp tiêu biểu vào Vòng Chung kết, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026 tại Hà Nội. Tại đây, các nhóm sẽ trực tiếp trình diễn, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Sau quá trình tập huấn, Ban Giám khảo sẽ đánh giá phần trình diễn để lựa chọn các nhóm giải pháp tiêu biểu tham gia Vòng Chung kết, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026 tại Hà Nội. Các đội thi vào Chung kết sẽ trình diễn, thuyết trình về giải pháp và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 Giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 1 Giải Ba trị giá 15 triệu đồng và 2 Giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Thông qua Cuộc thi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu những kết quả đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã triển khai trong thực tiễn, đồng thời kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng, nhân rộng các giải pháp hiệu quả trong ngành Công Thương.

Thông tin và đăng ký tham gia Cuộc thi tại: https://khoahoccongthuong.vn hoặc https://doimoisangtao.tapchicongthuong.vn, mục Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.