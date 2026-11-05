Mỗi đơn hàng, một cây thông về với núi rừng: PineCare khởi động Quỹ Triệu Cây Thông

PineCare triển khai chiến dịch “Mỗi đơn hàng, một cây thông về với núi rừng”

Từ giá trị cây thông đến trách nhiệm với núi rừng

Cây thông từ lâu gắn liền với nhiều giá trị trong thiên nhiên và đời sống. Tinh dầu thông, hương thơm đặc trưng cùng những đặc tính của loài cây này đã trở thành nguồn cảm hứng và nguyên liệu để PineCare phát triển các sản phẩm chăm sóc nhà cửa. Tuy nhiên, phía sau mỗi sản phẩm từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên không chỉ là câu chuyện về công dụng, mà còn là mối liên hệ giữa con người, tài nguyên và môi trường sinh thái.

Xuất phát từ mong muốn kết nối những giá trị đó, PineCare triển khai chiến dịch “Mỗi đơn hàng, một cây thông về với núi rừng” thông qua Quỹ Triệu Cây Thông. Chương trình diễn ra trong ba tháng, từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/1/2027, hướng tới việc huy động sự tham gia của khách hàng vào hoạt động trồng cây thông tại các vùng núi phía Bắc.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cơ chế đóng góp được gắn trực tiếp với hoạt động mua sắm. Theo đó, với mỗi đơn hàng có giá trị từ 220.000 đồng, PineCare sẽ trích lợi nhuận để mua một cây thông non, bổ sung vào Quỹ. Khách hàng không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào mà vẫn có thể tham gia thông qua các giao dịch mua sắm thông thường.

PineCare triển khai chiến dịch “Mỗi đơn hàng, một cây thông về với núi rừng”

Cách tiếp cận này hướng tới việc đưa các hoạt động vì môi trường trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng. Một đơn hàng riêng lẻ có thể chưa tạo nên thay đổi lớn, nhưng sự cộng hưởng từ nhiều khách hàng trong suốt thời gian triển khai chương trình có thể hình thành nguồn lực thiết thực cho hoạt động trồng rừng.

Thông qua Quỹ Triệu Cây Thông, PineCare mong muốn mở rộng ý nghĩa của mỗi sản phẩm, từ giá trị sử dụng trong gia đình đến sự đóng góp cho môi trường tự nhiên. Đây cũng là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để cây được trồng bởi những người hiểu rừng nhất

Theo kế hoạch, toàn bộ số cây thông được đóng góp thông qua chương trình sẽ được trao tận tay bà con và những người đang gắn bó với công tác bảo vệ rừng tại các vùng núi phía Bắc vào mùa xuân năm 2027.

Việc lựa chọn người dân địa phương và những người giữ rừng làm đầu mối tiếp nhận cây xuất phát từ vai trò của họ trong việc gìn giữ hệ sinh thái tại địa bàn. Đây là những người hiểu rõ điều kiện tự nhiên, địa hình, thổ nhưỡng cũng như đặc điểm sinh trưởng của cây rừng, đồng thời có sự gắn bó lâu dài với không gian rừng nơi mình sinh sống.

PineCare triển khai chiến dịch “Mỗi đơn hàng, một cây thông về với núi rừng”

Không chỉ dừng lại ở việc huy động cây giống, chương trình hướng tới mục tiêu đưa cây về đúng địa bàn và trao cho những người có khả năng trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc. Theo PineCare, những người hiểu rừng nhất cũng chính là những người cần được trao vai trò chủ động trong hành trình đưa các mầm xanh trở về với núi rừng.

Đây là yếu tố quan trọng đối với các hoạt động trồng cây bởi giá trị của một cây xanh không chỉ nằm ở thời điểm được trồng xuống đất mà còn phụ thuộc vào khả năng thích nghi, sinh trưởng và được chăm sóc trong những năm tiếp theo. Vì vậy, sự tham gia của cộng đồng địa phương có ý nghĩa trong việc gắn hoạt động trồng cây với trách nhiệm bảo vệ rừng lâu dài.

Để khách hàng có thể theo dõi hành trình đóng góp, PineCare triển khai hệ thống Sổ cây tại địa chỉ trieucaythong.pinecare.vn. Sau khi hoàn tất đơn hàng đủ điều kiện, khách hàng sử dụng số điện thoại và mã đơn hàng để ghi nhận cây vào hệ thống. Qua đó, mỗi người có thể theo dõi phần đóng góp của mình từ đơn hàng đến cây thông được đưa về với đất vào mùa xuân năm 2027.

Bên cạnh đó, PineCare cho biết sẽ công khai số lượng cây được đóng góp, địa điểm trồng và người tiếp nhận cây. Việc minh bạch các thông tin này nhằm giúp khách hàng có cơ sở theo dõi kết quả thực tế của chương trình.

Biến lựa chọn tiêu dùng thành hành động thiết thực

Khách hàng có thể tham gia Quỹ Triệu Cây Thông khi mua bất kỳ sản phẩm nào của PineCare với điều kiện giá trị đơn hàng từ 220.000 đồng trở lên. Các sản phẩm áp dụng gồm nước rửa chén, viên rửa bát, xịt nhà tắm, xịt muỗi, sản phẩm vệ sinh lồng giặt và các sản phẩm khác thuộc hệ thống của thương hiệu.

PineCare triển khai chiến dịch “Mỗi đơn hàng, một cây thông về với núi rừng”

Chương trình được triển khai trên website pinecare.vn, các gian hàng Shopee, TikTok Shop @pinecare.vietnam và Fanpage PineCare. Sau khi mua hàng, khách hàng sử dụng số điện thoại và mã đơn hàng để ghi nhận cây tại hệ thống Sổ cây.

Với thời gian triển khai kéo dài ba tháng, Quỹ Triệu Cây Thông đặt trọng tâm vào việc kết nối nhiều đóng góp nhỏ thành một hoạt động chung có mục tiêu cụ thể. Mỗi đơn hàng đủ điều kiện tương ứng với một cây thông non được PineCare trích lợi nhuận để mua và đóng góp vào Quỹ.

Thông qua chương trình, PineCare cũng đưa ra một cách tiếp cận về mối quan hệ giữa sản phẩm, người tiêu dùng và môi trường. Theo đó, giá trị của một thương hiệu không chỉ được nhìn nhận qua những gì sản phẩm mang lại trong đời sống hằng ngày, mà còn qua cách doanh nghiệp ứng xử với các nguồn tài nguyên và cộng đồng có liên quan đến hoạt động của mình.

Từ ngày 1/11/2026 đến 31/1/2027, mỗi khách hàng có thể góp thêm một cây thông vào hành trình của Quỹ Triệu Cây Thông. Và vào mùa xuân năm 2027, những cây thông ấy sẽ bắt đầu một hành trình mới tại núi rừng phía Bắc, dưới sự chăm sóc của những người gắn bó với rừng.