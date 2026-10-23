Mời doanh nghiệp tham gia xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Chương trình được tổ chức tại hai thành phố Seoul và Busan, triển khai theo Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hoạt động nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh và thu hút khách du lịch Hàn Quốc.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp tham gia được miễn đóng góp chi phí tổ chức sự kiện; có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác Hàn Quốc thông qua chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B), hoạt động giới thiệu du lịch Việt Nam và tiệc giao thương. Đồng thời, các doanh nghiệp được hỗ trợ giới thiệu ấn phẩm, vật phẩm và video quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch đến đối tác tại thị trường Hàn Quốc.

Các đơn vị tham gia cần chủ động chuẩn bị nội dung giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc; đóng góp giải thưởng cho chương trình bốc thăm may mắn và tự bảo đảm chi phí đi lại, lưu trú, sinh hoạt của nhân sự.

Đối với doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng, đây là cơ hội tăng cường kết nối đối tác, quảng bá sản phẩm nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, di sản và các dịch vụ trải nghiệm, qua đó góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham gia trước ngày 25/10/2026. Lịch trình chính thức sẽ được thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.