Mời doanh nghiệp du lịch tham gia Hội chợ ITB Berlin 2027

Theo kế hoạch, gian hàng chung Du lịch Việt Nam tại hội chợ dự kiến có quy mô 500m2, đặt tại vị trí trung tâm Hall 26. Không gian trưng bày tập trung giới thiệu hình ảnh điểm đến, chính sách phát triển, sản phẩm du lịch Việt Nam và các hoạt động liên quan đến Năm APEC 2027. Trong khuôn khổ hội chợ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tổ chức các hoạt động họp báo, giao thương, giới thiệu ẩm thực và quảng bá sản phẩm du lịch nhằm tăng cường kết nối với đối tác quốc tế.

Việc tham gia ITB Berlin 2027 được xác định là hoạt động xúc tiến quan trọng, góp phần duy trì và nâng cao sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam tại một trong những nền tảng giao thương du lịch có ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Đây cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp tập đoàn du lịch, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, nền tảng phân phối và truyền thông quốc tế.

Đối với Đà Nẵng, hội chợ mở ra cơ hội quảng bá các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản, du lịch MICE và dịch vụ chất lượng cao; đồng thời tìm kiếm đối tác, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách châu Âu. Thông qua hoạt động xúc tiến, ngành du lịch hướng đến đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các sở quản lý du lịch, trung tâm xúc tiến và doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia gian hàng chung theo hướng dẫn của đơn vị tổ chức.