'Mỗi đoàn viên một môn thể thao' - Lan tỏa lối sống khỏe trong ngành Xây dựng

Để thể thao trở thành thói quen tại mỗi cơ sở

Nhằm đưa việc rèn luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen hằng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đang đẩy mạnh phong trào “Mỗi đoàn viên một môn thể thao”, hướng tới xây dựng môi trường làm việc năng động, khỏe mạnh.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đẩy mạnh phong trào “Mỗi đoàn viên một môn thể thao”, khuyến khích người lao động duy trì thói quen vận động mỗi ngày, nâng cao sức khỏe, vun đắp đời sống tinh thần tích cực.

CĐXDVN đề nghị các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động bố trí thời gian, địa điểm, trang thiết bị phục vụ tập luyện; đồng thời phát triển các câu lạc bộ thể thao tại cơ sở. Trong đó, ưu tiên tạo điều kiện cho công nhân trực tiếp sản xuất, người lao động làm việc theo ca, tại các khu công nghiệp, công trường và khu nhà trọ.

Phong trào được triển khai thực hiện Công văn số 941/TLĐ-QHLĐ ngày 21/10/2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao.

Để phong trào đi vào thực chất, CĐXDVN yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, sở thích và điều kiện sinh hoạt, làm việc để duy trì tập luyện thường xuyên.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Công điện số 69/CĐ-TTg, Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, cùng thông điệp “Sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia”.

Cùng với đó, cán bộ công đoàn cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện thân thể, tạo sức lan tỏa để đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Các cấp công đoàn cũng cần đổi mới cách thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt công đoàn, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông phù hợp; chú trọng hướng dẫn phương pháp tập luyện an toàn, dễ thực hiện và có thể duy trì lâu dài.

Tùy điều kiện từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động đi bộ, chạy bộ, thể dục tập thể, giao lưu, thi đấu thể thao; đồng thời củng cố, phát triển các câu lạc bộ, tổ, nhóm thể thao để tạo không gian rèn luyện và kết nối người lao động.

Đáng chú ý, phong trào không chỉ dừng ở những đợt phát động hay các giải thi đấu mà hướng tới duy trì hoạt động thường xuyên trong đời sống hằng ngày. Các công đoàn cần khuyến khích người lao động tự tập luyện, tham gia các đội thể thao tại cơ sở và hưởng ứng các giải đấu do công đoàn cấp trên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức.

Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, người làm việc theo ca, tại công trường và khu nhà trọ, việc lựa chọn thời gian, địa điểm, hình thức tập luyện cần linh hoạt, phù hợp với đặc thù công việc. Các hoạt động phải bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh triển khai hình thức, thiếu tính duy trì.

Các công đoàn trực thuộc cũng được khuyến khích tích cực tham gia các giải thể thao, hội thao do CĐXDVN tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, qua đó tạo động lực, khích lệ phong trào từ cơ sở.

Từ việc khuyến khích mỗi đoàn viên lựa chọn một môn thể thao phù hợp đến tạo điều kiện về thời gian, địa điểm tập luyện, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đang từng bước đưa phong trào thể thao trở thành nét đẹp trong đời sống người lao động.

Chung tay tạo không gian, điều kiện để người lao động rèn luyện

Để mỗi đoàn viên thực sự có cơ hội tham gia tập luyện, vai trò đồng hành của người sử dụng lao động và sự chủ động của tổ chức công đoàn có ý nghĩa quan trọng.

Theo đó, công đoàn cơ sở cần chủ động đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí thời gian, địa điểm và trang thiết bị phục vụ hoạt động thể thao; khuyến khích tổ chức thể dục giữa giờ phù hợp với tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh nguồn lực sẵn có, các cấp công đoàn cần tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất thể thao giữa doanh nghiệp, địa phương và tổ chức công đoàn. Đồng thời, vận động người sử dụng lao động, các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực xã hội hợp pháp để bổ sung sân bãi, dụng cụ, người hướng dẫn và các điều kiện cần thiết. Đây cũng là giải pháp từng bước khắc phục tình trạng thiếu không gian, địa điểm tập luyện tại những nơi tập trung đông công nhân lao động.

Việc triển khai phong trào cần có sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành văn hóa, thể thao và các tổ chức liên quan tại địa phương, đưa hoạt động rèn luyện đến cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, khu nhà trọ công nhân. Qua đó, khuyến khích đoàn viên, người lao động vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia, từng bước hình thành nếp sống tích cực, coi trọng việc chăm sóc sức khỏe.

CĐXDVN cũng yêu cầu các công đoàn trực thuộc thường xuyên nắm bắt tình hình, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở triển khai; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Không chỉ góp phần nâng cao thể lực, cải thiện đời sống tinh thần, phong trào “Mỗi đoàn viên một môn thể thao” còn hướng tới xây dựng môi trường lao động khỏe mạnh, gắn kết và tích cực. Khi mỗi người lao động duy trì được thói quen vận động mỗi ngày, phong trào thể thao sẽ không còn là hoạt động mang tính thời điểm mà trở thành một phần thiết thực trong đời sống tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.