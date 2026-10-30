Mỗi điển hình - một động lực lan tỏa

Từ những tấm gương sáng đến động lực phấn đấu

Với Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn (Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin), việc được tuyên dương tại Chương trình Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 là niềm vinh dự, tự hào sau nhiều năm gắn bó với lao động sản xuất. Nhưng hơn cả sự ghi nhận đối với cá nhân, anh kỳ vọng chương trình sẽ tiếp thêm động lực để công nhân cả nước nói chung và ngành than nói riêng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động trong sản xuất.

Cũng từ tinh thần không ngừng học hỏi và tận tâm với công việc, anh Nguyễn Bá Vương, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho rằng, sự đột phá trong lao động bắt đầu từ niềm đam mê và ý chí vượt qua giới hạn của bản thân. “Tôi tin rằng khi chúng ta dốc hết sức mình thì không gì là không thể”, anh Vương nói.

Giai cấp công nhân nỗ lực phát huy vai trò tiên phong, lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Trong khi đó, hành trình khẳng định tay nghề của anh Hoàng Ngọc Hiến, Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn được bồi đắp qua từng công việc cụ thể, từ những đường hàn đến quá trình kiên trì sửa lỗi, tích lũy kinh nghiệm và học hỏi mỗi ngày. Với anh, sự ghi nhận của đồng nghiệp và những thành quả đạt được là kết quả của tình yêu nghề, sự bền bỉ và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân. “Dù bản thân không gặp nhiều may mắn, nhưng chính tình yêu nghề và niềm đam mê trong công việc đã giúp tôi vững vàng vượt qua mọi nghịch cảnh”, anh Hiến chia sẻ.

Để sức lan tỏa bắt đầu từ cơ sở

Mười công nhân được tuyên dương năm 2026 không thể đại diện cho toàn bộ sự đa dạng của đội ngũ công nhân cả nước, nhưng những câu chuyện của họ cho thấy nhiều phẩm chất cần được bồi đắp và nhân rộng: yêu nghề, trách nhiệm, sáng tạo, bền bỉ vượt khó và sẵn sàng đóng góp cho tập thể, cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến kỳ vọng, chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vượt khó vươn lên của đoàn viên, công nhân và người lao động trong cả nước.

Mỗi tấm gương là một hạt nhân tích cực trong phong trào lao động sáng tạo; mỗi sáng kiến hữu ích sẽ được nhân lên gấp bội. Đặc biệt, 10 tấm gương xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương sẽ khơi nguồn cho hàng nghìn, hàng vạn thành tích và sáng kiến mới ngày mai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, với sự tập hợp, vận động, hướng dẫn của tổ chức công đoàn, công nhân Việt Nam không chỉ làm ra sản phẩm cho hôm nay mà còn góp phần sáng tạo tương lai cho đất nước.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam phải nắm vững tình hình, kết quả hoạt động của hệ thống công đoàn từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong quá trình sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động công đoàn liên tục, thông suốt, sát cơ sở; gắn bó với đoàn viên, công nhân, người lao động.