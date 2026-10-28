'Mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng Thủ đô'

Sáng 28/10, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết,mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV/2026 trên 16% đặt ra yêu cầu cao đối với toàn hệ thống chính trị, nhất là việc tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình và đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển.

Kỳ họp lần này HĐND TP Hà Nội xem xét nhiều nội dung lớn, từ cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư đường sắt đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân khó khăn tại khu vực phố cổ, phố cũ, đến các chính sách an sinh xã hội, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, tái thiết chỉnh trang đô thị và đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị đại biểu HĐND thành phố tập trung xem xét các chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách có khả năng tạo đột phá, giải quyết những điểm nghẽn kéo dài và mở ra động lực phát triển mới.

Theo ông Trần Đức Thắng, các quyết sách về đường sắt đô thị, thiết chế văn hóa, thể thao, tái thiết không gian đô thị trung tâm và xử lý tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng đều có tác động sâu rộng đến cấu trúc, diện mạo và phương thức phát triển của Thủ đô.

“Đây là những việc cần phải làm, những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ và những nguồn lực cần phải được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội đề nghị các đại biểu thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, bảo đảm quyết sách vừa đúng quy định pháp luật, vừa có cơ chế đủ mạnh, khả thi để các dự án sớm triển khai, phát huy hiệu quả thực chất. Thành phố cần tận dụng các cơ chế đã được Trung ương trao, trong đó có những cơ chế theo Luật Thủ đô, để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Đối với chính sách giải quyết chỗ ở cho người gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện quan điểm phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội tham dự kỳ họp.

Tuy nhiên, ông Trần Đức Thắng lưu ý cần tính toán đồng bộ nguồn cung nhà ở xã hội, bảo đảm người thuộc diện thụ hưởng có cơ hội tiếp cận nhà ở thực tế. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 500.000 căn nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ, nhưng theo đánh giá được nêu tại kỳ họp, khả năng hoàn thành đến cuối năm 2026 còn chưa đạt 5.000 căn.

Vì vậy, cùng với việc xem xét chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn, các đại biểu cần quan tâm giải pháp tăng nguồn cung nhà ở để đáp ứng nhu cầu mua, thuê của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị thành phố xác định rõ thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư; tập trung vốn cho những công trình, dự án trọng điểm có thể triển khai ngay, tạo sức lan tỏa và đóng góp cho tăng trưởng.

Về chính sách xã hội, ông Thắng nhấn mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế và an sinh là đầu tư cho con người, tạo nền tảng phát triển bền vững. Các chính sách về dân số, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những đối tượng yếu thế cần bảo đảm công bằng, khả năng tiếp cận, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động và tính bền vững về nguồn lực.

“Mọi chính sách xã hội phải thực sự xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, ông Trần Đức Thăng nêu rõ.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều trong khi khối lượng công việc lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngay sau kỳ họp, các cấp, ngành khẩn trương triển khai những nội dung được thông qua, gắn với hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027.

“Mỗi chỉ tiêu hoàn thành, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ đều sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân thủ đô”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu HĐND TP tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các quyết sách được thực hiện đúng kế hoạch.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hiệu quả của kỳ họp không chỉ nằm ở việc thông qua các nghị quyết mà còn ở khả năng đưa nghị quyết vào thực tiễn, tránh tình trạng quyết định đã ban hành nhưng triển khai chậm trễ, kéo dài.

Ông bày tỏ tin tưởng với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo, HĐND thành phố sẽ thông qua những quyết sách thiết thực, khả thi, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.