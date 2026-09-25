Mỗi địa phương phải chủ động hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Sáng 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/moi-dia-phuong-phai-chu-dong-hoan-thanh-muc-tieu-tang-truong-419351.htm