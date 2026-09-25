Mỗi địa phương phải chủ động hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Cùng chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố.