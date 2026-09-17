Mời đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược

Phòng sạch, Trung tâm Nano và Năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. (Ảnh: GIANG HUY-HỮU DANH)

Ngày 16/9, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 392/TB-BKHCN, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Chương trình được triển khai theo Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 6/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng gửi đề xuất gồm doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân.

Theo thông báo, đề xuất được xây dựng theo một trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ quan chủ quản tại Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026.

Trường hợp thứ hai là nhiệm vụ phát triển công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026.

Đối với nhóm thứ hai, nhiệm vụ đề xuất phải nằm ngoài phạm vi các nhiệm vụ tại Quyết định số 808/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho chín cơ quan, gồm: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Việc tiếp nhận đề xuất từ nhiều chủ thể tạo điều kiện để doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân trực tiếp đưa ra các ý tưởng nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản phẩm chiến lược.

Hồ sơ đề xuất được thực hiện theo Thông tư số 42/2026/TT-BKHCN ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận đề xuất trước ngày 30/9.