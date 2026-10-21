Mới: Đề xuất người lao động được nghỉ thêm 2 ngày và hưởng nguyên lương

Trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Việc làm…, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động theo hướng chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Giao Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện đăng ký nội quy lao động trong trường hợp được người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền. Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì, phối hợp xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đề xuất quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình

Ngoài ra, dự thảo còn bỏ ngành nghề “cho thuê lại lao động” khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chuyển từ cấp phép sang cơ chế đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động; Sửa đổi, bãi bỏ quy định về Thanh tra lao động…

Liên quan đến Luật Việc làm, dự thảo Luật đề xuất quy định bỏ Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thông báo hoạt động cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động. Doanh nghiệp dịch vụ việc làm hoạt động qua thương mại điện tử chỉ cần tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử.

Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định về “Ngày Văn hóa Việt Nam” có hiệu lực ngay từ ngày Quốc hội thông qua Luật.

Thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Việc làm…, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) của Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật.

Quang cảnh phiên họp

Về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Ủy ban VHXH cơ bản tán thành việc bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo. Uỷ ban đề nghị tiếp tục rà soát các quy định để hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, quyền, lợi ích của người lao động, không tạo khoảng trống pháp lý; bổ sung trách nhiệm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại và người lao động thuê lại; hoàn thiện quy định về năng lực doanh nghiệp, ký quỹ...

Về nghỉ lễ, tết, Ủy ban tán thành bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Về xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục, Ủy ban đề nghị làm rõ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nào chủ trì khi doanh nghiệp có nhiều cơ sở trên nhiều địa bàn; vai trò của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về lao động là phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn hay cùng tham gia xử lý; xác định rõ đầu mối công đoàn trong hoạt động trên địa bàn.

Về thanh tra lao động, Uỷ ban đề nghị làm rõ nội hàm, thẩm quyền, trình tự kiểm tra; bảo đảm khi bãi bỏ không mất các nội dung đặc thù của thanh tra lao động. Trường hợp Luật Thanh tra, pháp luật có liên quan chưa bao quát đầy đủ thì bổ sung hoặc dẫn chiếu rõ trong Bộ luật Lao động.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, Ủy ban VHXH cơ bản nhất trí bỏ giấy phép, chuyển sang thông báo hoạt động dịch vụ việc làm, song đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về tổ chức dịch vụ việc làm công phù hợp thẩm quyền theo Luật Tổ chức Chính phủ; sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp...