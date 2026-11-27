Xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm sau khi ly hôn, chị P.T.C.L (xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng tải bài viết, hình ảnh, bình luận và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung bịa đặt về người yêu của chồng cũ, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, cuộc sống và công việc của người bị đăng tải thông tin. Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Tam Dương đã tiến hành xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.C.L số tiền 12,5 triệu đồng.