Mỗi cơ sở là một điểm chữa cháy - sức mạnh từ '4 tại chỗ'
Năm phút đầu tiên khi đám cháy bùng phát được coi là “thời điểm vàng”, và người có mặt sớm nhất thường chính là lực lượng tại chỗ. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 33 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, góp phần biến mỗi cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh... thành một "pháo đài phòng cháy chữa cháy" vững chắc ngay trong lòng địa bàn.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/moi-co-so-la-mot-diem-chua-chay-suc-manh-tu-4-tai-cho-post677138.antd