Mỗi cơ quan của Quốc hội phải làm đúng việc, làm sâu việc và chịu trách nhiệm đến cùng

Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (Nghị quyết số 71) được ban hành ngày 18/02/2025, đã xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của các cơ quan của Quốc hội sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thực hiện đầy đủ, thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cũng như phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tuy nhiên, qua hơn 1,5 năm triển khai thi hành, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71 là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Việc phân định lại nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban được đặt trong mối quan hệ với việc xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan của Quốc hội. Chức năng, nhiệm vụ được xác định đúng, đủ, rõ ràng là căn cứ để thống kê công việc, xác định sản phẩm, khối lượng, yêu cầu năng lực và đề xuất phân bổ biên chế phù hợp.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 3 nhóm nội dung: bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Nghị quyết số 71 với hệ thống pháp luật có liên quan; tăng cường phân công, ủy quyền trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban; rà soát, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp đối với một số nhiệm vụ cụ thể theo tính chất, đối tượng và phạm vi công việc, bảo đảm phù hợp với chức năng của từng cơ quan, làm cơ sở xác định đúng vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Qua nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và các ý kiến thảo luận, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao Ủy ban Công tác đại biểu đã chủ động, cầu thị trong việc chủ trì soạn thảo; Hội đồng Dân tộc là cơ quan thẩm tra đã thẳng thắn chỉ ra những điểm đúng, những điểm còn vướng mắc của dự thảo Nghị quyết.

Thường trực hai cơ quan cũng đã thống nhất phương án tiếp thu, chỉnh lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về sự cần thiết, phạm vi và hình thức của dự thảo. Hồ sơ đủ điều kiện để xem xét, thông qua tại phiên họp này. Đối với các ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ quan điểm xuyên suốt là: nhiệm vụ là gốc, vị trí việc làm và biên chế là hệ quả. "Tuyệt đối không lấy nhu cầu biên chế hoặc việc cần bổ sung nhân sự để làm căn cứ điều chỉnh, chuyển giao nhiệm vụ giữa các cơ quan. Mỗi lĩnh vực chỉ có một đầu mối chủ trì và chịu trách nhiệm đến cùng, không chồng chéo, không bỏ trống nhiệm vụ", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về điều chỉnh lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch Quốc hội thống nhất với ba nhóm nội dung đã được chỉnh lý; đồng thời chỉ rõ, việc chuyển giao phải bảo đảm liên tục, công việc đang thực hiện thì phải làm đến cùng, không để nhiệm vụ rơi vào khoảng trống giữa hai cơ quan.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

"Sửa đổi Nghị quyết số 71 không phải là để chia lại công việc. Tôi đề nghị các đồng chí quán triệt tinh thần đó. Mục đích là mỗi cơ quan của Quốc hội phải làm đúng việc, làm sâu việc và chịu trách nhiệm đến cùng đối với lĩnh vực được giao".

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc gì thuộc trách nhiệm của mình thì phải đeo đuổi đến cùng, quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm thực hiện. Đối với các cơ quan của Quốc hội, tính tổ chức, kỷ luật, kỷ cương phải được thực hiện nghiêm minh để triển khai hiệu quả Nghị quyết.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục rà soát thật kỹ, đặc biệt là về kỹ thuật lập pháp, ngôn ngữ thể hiện của dự thảo Nghị quyết.