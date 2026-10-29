Ở tuổi 50, sau nhiều năm làm việc cật lực, vợ chồng tôi có nhà, có ô tô, có 5 tỷ đồng tiết kiệm và hai con đang dần trưởng thành. Vợ kém tôi hai tuổi, con lớn vừa tốt nghiệp đại học, đứa nhỏ đang hoàn thành năm cuối cấp ba. Khi đứa lớn ra trường, vợ tôi nói bây giờ gánh nặng nuôi con đã giảm hơn nửa, cô ấy muốn nghỉ hưu sớm. Tôi thấy như vậy là quá sớm, trước quy định mười mấy năm; trong khi nền tảng tài chính của gia đình chưa đủ vững.

Vợ chồng tôi xuất thân bình thường, không có tài sản thừa kế, mọi thứ đang có hôm nay đều do siêng năng làm lụng, tích cóp mà thành. Khi mới cưới, lương hai đứa chỉ đủ trang trải sinh hoạt, tiền thuê nhà, nuôi con. Để mua được nhà, chúng tôi phải tính kỹ từng khoản, hạn chế du lịch và những cuộc vui tốn kém, nhiều năm chẳng dám nghĩ đến chuyện mua sắm thứ gì đắt tiền cho bản thân. Cả hai đều cố gắng làm việc để vừa lo cho con, vừa trả nợ, vừa dành dụm phòng khi đau ốm hoặc công việc có biến cố.

Tài sản đang có hiện nay cũng đủ để vợ chồng tôi không còn thấp thỏm lo lắng nữa, nhưng đó là khi hai đứa tiếp tục làm việc và tích lũy trong ít nhất là chục năm nữa. Thu nhập hai vợ chồng tương đương nhau, mất đi một nguồn là vấn đề không nhỏ.

Mới có 5 tỷ đồng tiết kiệm mà vợ đã đòi nghỉ hưu sớm.

Thực ra, mong muốn nghỉ hưu sớm của vợ không phải mới xuất hiện. Từ nhiều năm trước, cô ấy đã luôn kêu mệt mỏi với công việc, chỉ mong đến ngày không còn phải chạy đua với chỉ tiêu, báo cáo, những cuộc họp kéo dài và áp lực phải hoàn thành mọi thứ đúng hạn. Tôi vẫn luôn động viên vợ cố gắng vì còn hai con đang tuổi ăn học, nhiều khoản phải lo. Vợ tôi mệt thì than vậy thôi chứ cũng biết là phải cố.

Nhưng gần đây, tình hình công ty vợ ngày càng khó khăn, hoạt động kinh doanh sa sút khiến áp lực dồn lên nhân viên và yêu cầu công việc ngày một cao. Vợ tôi thường xuyên về nhà trong trạng thái cạn kiệt năng lượng, có hôm vừa ăn cơm vừa than thở chuyện cơ quan, đêm nằm vẫn trằn trọc vì những việc chưa giải quyết xong. Vợ nói ở tuổi 48, sức lực, sự kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực của cô ấy đã cạn, không thể chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định nữa.

Theo tính toán của cô ấy, với 5 tỷ đồng gửi ngân hàng, nếu lãi suất khoảng 6% một năm, mỗi tháng chúng tôi có thể nhận khoảng 25 triệu đồng, ngay cả khi lãi thấp hơn cũng đủ trang trải phần lớn chi phí thiết yếu của gia đình. Con út chỉ dăm năm nữa là không cần bố mẹ nuôi; tôi vẫn đang có thu nhập ổn định, vợ cũng sẽ tìm công việc bán thời gian hoặc nhận việc theo dự án, miễn sao không phải chịu áp lực triền miên như hiện tại.

Vợ bảo đã lao lực quá nhiều năm, giờ con cái đã lớn, tiền bạc đã ổn, cô ấy cần nghỉ ngơi, nếu đợi thêm mười năm nữa thì chẳng còn đủ sức khỏe và hứng thú để đi đây đi đó, tận hưởng những điều giản dị mà trước kia luôn phải gác lại.

Tôi hiểu những điều vợ nói, bản thân cũng mong được sống chậm lại, nhưng con số 5 tỷ đồng vẫn làm tôi bất an nếu vợ nghỉ hưu. Tôi biết số tiền đó không nhỏ, nhưng chưa đủ lớn. Chúng tôi vẫn ít tuổi, còn mấy chục năm phía trước; không ai biết trong quãng thời gian ấy sẽ xảy ra những chuyện gì. Còn trẻ thì còn có thể làm thêm, đổi việc để tăng thu nhập bù đắp những khoản chi bất ngờ nhưng khi đã nghỉ việc lâu năm, làm sao quay lại được thị trường lao động khi cần tiền?

Không thể chỉ nhìn vào khoản lãi ngân hàng hiện tại rồi mặc nhiên cho rằng số tiền ấy sẽ duy trì mức sống của gia đình trong tương lai. Chỉ cần lãi suất giảm xuống 4%, tiền lãi mỗi năm còn 200 triệu đồng, tức khoảng 16,7 triệu đồng mỗi tháng; và nếu giá thực phẩm, dịch vụ, điện nước và những nhu cầu thiết yếu tăng lên, khoản tiền này càng không đủ. Đó là chưa kể chi tiêu cho việc khám chữa bệnh sẽ tăng cao lúc tuổi già, nếu mắc bệnh hiểm nghèo thì làm sao đối phó.

Ngoài ra, trách nhiệm với các con chưa hẳn đã kết thúc chỉ vì chúng đã lớn. Đứa lớn vừa ra trường, còn phải xây dựng sự nghiệp, có thể lập gia đình và cần hỗ trợ trong những thời điểm quan trọng. Đứa nhỏ vẫn đang đi học, phía trước còn học phí và những khoản chi khác.

Tôi nói với vợ rằng nếu thực sự quá mệt mỏi, cô ấy có thể tìm công việc khác ít áp lực hơn, hoặc xin nghỉ một thời gian để hồi phục sức khỏe rồi tính tiếp. Tôi cũng có thể cân nhắc thay đổi công việc, giảm bớt những mục tiêu không cần thiết để hai vợ chồng có nhiều thời gian cho nhau hơn, thay vì chính thức bước vào giai đoạn nghỉ hưu khi chưa có kế hoạch tài chính đủ chắc chắn.

Vợ tôi cáu: “Thế theo anh, bao nhiêu mới đủ? Sáu tỷ, bảy tỷ hay mười tỷ? Nếu có 10 tỷ, anh lại nghĩ phải có 15 tỷ mới yên tâm. Chẳng lẽ đến lúc 60 tuổi, chúng ta vẫn phải cố làm vì sợ một ngày nào đó thiếu tiền?”.

Rồi cô ấy nói cô ấy thà cắt giảm nhu cầu, sống tùng tiệm với số tiền ít ỏi chúng tôi có còn hơn là chịu đựng như trước: “Em chỉ muốn được thức dậy mà không phải nghĩ đến những cuộc họp, những chỉ tiêu và những email công việc đang chờ”.

Nếu vợ đã quyết thì tôi sẽ không ép, nhưng tôi thực sự lo lắng cho an toàn tài chính của cả gia đình. Nếu không có biến cố kiểu mắc bệnh nan y, chúng tôi sẽ còn sống khoảng 30 năm nữa, một khoảng thời gian rất dài và cần rất nhiều tiền bạc; nếu lúc đó tiền hết, sức lao động không còn thì tuổi già sẽ tăm tối khổ sở vô cùng.

Nếu vợ nhất định nghỉ hưu, tôi có nên tìm một công việc mới có thu nhập cao hơn, chấp nhận thêm áp lực, vất vả để bù đắp phần thu nhập thiếu hụt? Tôi cũng muốn hỏi ở các gia đình khác, các bạn có trong tay bao nhiêu tiền là có thể an tâm nghỉ hưu?