Mỗi chuyến đi, một trải nghiệm đáng nhớ

Fansipan Legend luôn là điểm đến hấp dẫn và trải nghiệm đáng nhớ của nhiều du khách khi đến Lào Cai.

Giữa tháng 9, phường Sa Pa đón gần 5.500 vận động viên đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Giải Marathon Vượt núi Việt Nam (VMM) năm 2026.

Giải chạy Vietnam Mountain Marathon tại Sa Pa.

“Tôi rất thích Sa Pa. Không chỉ đến tham gia giải, 11 năm qua, hầu như năm nào tôi cũng trở lại”. Vận động viên Quách Thế Kỷ (Thành phố Hồ Chí Minh).

Việc du khách quay lại sau mỗi chuyến đi cho thấy du lịch Lào Cai không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, mà còn tạo sức hút đủ lớn để du khách ở lại lâu hơn và khơi dậy mong muốn trở lại của du khách.

9 tháng năm 2026, Lào Cai đón hơn 9,83 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 1,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt khoảng 40.880 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm. Riêng dịp Quốc khánh 2/9, Lào Cai đón hơn 450.000 lượt khách, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2025, doanh thu khoảng 2.211 tỷ đồng. Sa Pa dẫn đầu với 150.500 lượt khách, công suất phòng 95%; Bắc Hà 25.000 lượt, công suất 90%; Mù Cang Chải, Tú Lệ gần 27.000 lượt, công suất khoảng 75%. Bên cạnh những điểm đến truyền thống, nhiều điểm đến mới đang dần định hình. Xã Hạnh Phúc trong 9 tháng qua đã thu hút hơn 80.000 lượt khách, doanh thu khoảng 91 tỷ đồng.

Tại xã Thác Bà, vườn bưởi Đại Minh của gia đình ông Cao Văn Tuấn, thôn Khả Lĩnh, hay vườn nho trên đảo của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Yên Bình đã trở thành điểm tham quan, trải nghiệm.

Cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Lào Cai cũng làm nên những trải nghiệm thú vị đối với du khách.

Lượng khách tăng cao đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy du lịch bền vững. Theo bà Vũ Thị Mai Oanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, du lịch nông nghiệp gắn với sản xuất sạch, hữu cơ và trải nghiệm đang là hướng phát triển giàu tiềm năng. Cùng với đó, du lịch thể thao tiếp tục tạo dấu ấn. Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch cũng được đẩy mạnh. Nền tảng du lịch thông minh “Lào Cai Tour” tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), bản đồ số, thông tin điểm đến và mã QR, hỗ trợ du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn hành trình.

Theo Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 14/9/2026, tỉnh phấn đấu đến năm 2027 số hóa ít nhất 30% tài nguyên du lịch đủ điều kiện và 90% khu, điểm du lịch trọng điểm ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành. Hướng đi này cũng bắt nhịp với chủ đề Ngày Du lịch Thế giới năm 2026 về chuyển đổi số và AI trong du lịch. Tuy nhiên, để nâng giá trị một cách bền vững, du lịch Lào Cai vẫn cần tiếp tục đầu tư sản phẩm đặc sắc, nâng cao kỹ năng cho người làm du lịch, nhất là ở các điểm du lịch cộng đồng, để du khách có thêm lý do ở lại lâu hơn.

Từ cảnh sắc, văn hóa đến những sản phẩm du lịch mới, Lào Cai đang từng bước tạo thêm sức hút và gia tăng giá trị cho mỗi hành trình. Để mỗi chuyến đi của du khách trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.