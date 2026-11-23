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Từ ngày nghỉ văn hóa đến những trải nghiệm thực tế

Năm nay, người lao động có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ngày này được Bộ Chính trị lựa chọn gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo và lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh.

Một ngày nghỉ dành cho văn hóa cũng gợi ra câu hỏi: Khi có thêm thời gian cho những trải nghiệm văn hóa, người Việt sẽ đi đâu, làm gì và khám phá những giá trị nào của đất nước mình?

Văn hóa không chỉ hiện diện trong bảo tàng, di tích hay lễ hội đông người. Đôi khi, đó là cách một gia đình người Mông phơi ngô sau mùa thu hoạch, hay những thửa ruộng bậc thang được tạo nên qua nhiều thế hệ lao động.

Với tôi, một chuyến đi đáng nhớ không nhất thiết phải có thật nhiều điểm check-in hay những bức ảnh đẹp mang về. Điều khiến hành trình có ý nghĩa hơn là những gì mình trực tiếp trải nghiệm, những câu chuyện được nghe và những điều trước đây chỉ biết qua sách vở, nay có thể tận mắt chứng kiến.

Gia đình tôi duy trì thói quen chọn những điểm đến có yếu tố trải nghiệm cho các con thay vì chỉ đi nghỉ dưỡng. Chuyến đi vùng cao Tây Bắc là một hành trình như thế.

Cuộc gặp gỡ gia đình người Mông trên con đường dốc

Chúng tôi lái xe đến Suối Giàng (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai), ở độ cao hơn 1.300 m so với mực nước biển, nơi những sườn núi phủ chè xanh và bản làng thấp thoáng trong mây. Không khí mát lành khiến lũ trẻ liên tục đòi hạ kính ô tô để hít hà.

Càng đi sâu vào bản, đường càng dốc và hẹp, có đoạn chỉ vừa đủ cho chiếc xe 7 chỗ đi qua. Muốn tiến lên cũng chưa tìm được chỗ rẽ, còn lùi xe trên dốc lại chẳng dễ dàng.

Đúng lúc chúng tôi đang loay hoay, một người đàn ông Mông từ trong sân nhà chạy ra, nhanh nhẹn mở cổng, vẫy tay gọi: "Vào đây, vào đây!". Chồng tôi lập tức đánh lái đưa xe vào sân.

Ngô được phơi sau thu hoạch

Gia đình anh Giàng A Súa đang phơi ngô. Vợ chồng anh cùng hai con nhỏ đón khách niềm nở, vui vẻ chia sẻ công việc thường ngày. Trước chuyến đi, các con tôi từng lên Internet tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào Mông; giờ đây, những điều đọc được trên màn hình hiện ra ngay trước mắt.

Những bắp ngô sau thu hoạch được phơi để bảo quản, phục vụ đời sống và sản xuất. Với đồng bào Mông vùng cao, ngô là cây lương thực quan trọng, gắn với sinh kế và nếp sinh hoạt qua nhiều thế hệ.

Được vợ chồng anh Súa hướng dẫn, chúng tôi cùng tham gia phơi ngô. Câu chuyện về đời sống người Mông không còn là những dòng thông tin tìm đọc trước chuyến đi, mà trở nên gần gũi qua chính công việc thường ngày của gia chủ.

Trong khi người lớn chuyện trò, lũ trẻ nhà tôi nhanh nhảu lấy bim bim, bánh kẹo mang theo chia sẻ với hai đứa nhỏ nhà anh Súa. Cuộc gặp tình cờ trên con đường dốc trở thành kỷ niệm ấm áp, khi hai gia đình xa lạ bắt đầu làm quen bằng những điều giản dị.

Dạy con bài học cuộc sống bên "mâm xôi" Mù Cang Chải

Rời Suối Giàng, chúng tôi đến xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai), nơi những thửa ruộng bậc thang trải dài theo sườn núi. Nếu Suối Giàng gắn với văn hóa trà thì Mù Cang Chải lại kể câu chuyện về sức lao động và cách con người thích nghi với địa hình núi dốc qua nhiều thế hệ.

Nhìn từ xa, những thửa ruộng uốn cong quanh ngọn đồi, lớp nọ nối tiếp lớp kia, tạo thành hình dáng tựa một mâm xôi khổng lồ. Xe chúng tôi dừng lại bên đường khi bắt gặp một thửa ruộng đang vào mùa lúa chín. Một mỏm đất rộng, đủ chỗ hạ bàn ghế, pha cà phê và ngắm cảnh khiến cả nhà quyết định nán lại.

Trải nghiệm trên cánh đồng mâm xôi

Giữa những thửa ruộng vàng óng, hương lúa chín lan trong gió, quyện với mùi cà phê từ chiếc máy xay mà chồng tôi mang theo. Chúng tôi thong thả pha cà phê, ngắm những triền ruộng nối nhau đến tận chân trời rồi đàn hát giữa núi rừng. Chẳng cần lịch trình dày đặc hay điểm check-in định sẵn, khoảnh khắc ấy cũng đủ khiến chuyến đi đáng nhớ.

Ở phía xa, một đôi vợ chồng đang thu hoạch lúa. Người chồng miệt mài gặt, còn người vợ địu đứa con nhỏ đang ngủ trên lưng, tiếp tục công việc giữa mùa vàng.

Cậu con trai 14 tuổi của tôi lập tức cầm máy ảnh ghi lại hình ảnh ấy. Cô em gái nhỏ thì lặng lẽ đặt vài chiếc kẹo vào chiếc địu, bên cạnh em bé vẫn say giấc.

Những cử chỉ hồn nhiên khiến tôi nhận ra chuyến đi không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà còn khơi gợi ở các con sự quan tâm đến cuộc sống của những người chưa từng quen biết.

"Tại sao ruộng bậc thang lại có hình mâm xôi hả mẹ?", cô con gái nhỏ quay sang hỏi.

Tôi giải thích rằng, đằng sau những thửa ruộng uốn cong quanh ngọn đồi, lớp nọ nối tiếp lớp kia, tạo thành hình dáng tựa một mâm xôi khổng lồ ấy là quá trình người Mông khai phá sườn núi, đắp bờ, dẫn nước và canh tác trên những triền đất dốc. Qua nhiều thế hệ, ruộng bậc thang vừa nuôi sống người dân, vừa trở thành dấu ấn văn hóa của vùng đất. Khi lúa chín, những vòng ruộng vàng óng xếp quanh sườn đồi gợi liên tưởng đến mâm xôi đầy đặn, biểu tượng cho mùa màng no đủ, sung túc.

Cô bé gật gù, vẻ mặt đầy hiểu biết, hệt như một "bà cụ non". Còn tôi, nhìn những thửa ruộng trải dài trước mắt, chợt nghĩ rằng cách tốt nhất để các con hiểu về một vùng đất không phải đọc thật nhiều lời miêu tả, mà là được đứng giữa nơi ấy, tận mắt nhìn ngắm và tự mình tìm lời giải cho những điều tò mò.

Chuyến hành trình của chúng tôi tiếp tục đến với nghề làm cốm ở xãTú Lệ (tỉnh Lào Cai). Những hạt nếp Tú Lệ dẻo thơm, qua các công đoạn tuốt, rang, giã rồi sàng sảy, trở thành thức quà mang hương vị riêng của vùng cao. Thay vì chỉ mua một gói cốm mang về, tôi muốn các con được tận mắt chứng kiến và thử làm cùng người dân.

Cốm Tú Lệ

Khi trực tiếp tham gia, các con mới hiểu để có được những hạt cốm xanh, dẻo thơm là cả một quá trình đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và kinh nghiệm. Mỗi công đoạn đều có bí quyết riêng, được người dân gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ. Tôi kể cho các con nghe rằng, một món ăn truyền thống không chỉ làm nên nét riêng của vùng đất mà còn chứa đựng tri thức, tập quán và công sức của những người gắn bó với nghề.

Từ việc thử làm cốm, các con có thêm một cách tiếp cận văn hóa: Không chỉ nhìn, nghe mà còn tự tay trải nghiệm. Đó cũng là điều tôi mong muốn trong mỗi chuyến đi, để những câu chuyện về di sản trở nên gần gũi, sống động và dễ nhớ hơn với trẻ.

Một chuyến đi vì thế không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp. Đó còn là cơ hội để trẻ hiểu thêm về lao động, phong tục, sinh kế và cách con người gắn bó với thiên nhiên. Đôi khi, bài học bắt đầu từ một lời mời vào sân phơi ngô, một lần thử sao chè hay câu hỏi ngây thơ giữa mùa lúa chín.

Nếu có thêm một ngày dành cho văn hóa, tôi muốn gia đình tiếp tục những hành trình như thế: Đi chậm hơn, quan sát nhiều hơn và dành thời gian gặp gỡ người dân bản địa. Bởi điều đáng nhớ nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ nằm trong những bức ảnh mang về, mà còn ở những gì mỗi thành viên thực sự hiểu, cảm nhận và lưu giữ trong ký ức.