Mỗi chủ trương, dự án phải được đo bằng sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân

Cùng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND xã Phù Đổng và kết nối trực tuyến đến 12 xã, phường trong Đơn vị bầu cử số 10.