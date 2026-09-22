Mỗi chủ trương, dự án phải được đo bằng sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân

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Sáng 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường: Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.
Cùng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND xã Phù Đổng và kết nối trực tuyến đến 12 xã, phường trong Đơn vị bầu cử số 10.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/moi-chu-truong-du-an-phai-duoc-do-bang-su-hai-long-va-hanh-phuc-cua-nhan-dan-418883.htm