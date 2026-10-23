Ngày 23/10, phát biểu và chia sẻ tại hội thảo Giáo dục mở châu Á - Thái Bình Dương 2026 (OpenAP 2026), PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Mọi chính sách giáo dục cần lấy con người làm trung tâm, lấy sự hài lòng và cơ hội phát triển của nhân dân làm thước đo.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Linh Vũ

Theo ông, thực tiễn đặt ra yêu cầu bảo đảm sinh viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn học liệu chất lượng; giảm gánh nặng chi phí giáo dục và ứng dụng công nghệ số gắn với tính nhân văn, bảo vệ cơ hội của nhóm yếu thế. Để giải quyết những vấn đề này, cần sự phối hợp giữa Nhà nước, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: "Giáo dục không chỉ là con đường truyền thụ tri thức, mà còn là công cụ mạnh mẽ nhất để kiến tạo một xã hội công bằng, nhân văn và thịnh vượng. Hãy cùng nhau xây dựng một "Tương lai mở", nơi ngọn lửa tri thức thắp sáng tiềm năng của mỗi con người, bất kể họ đến từ đâu".

GS.TS Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Linh Vũ

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, giáo dục đại học đang chuyển đổi sâu sắc khi công nghệ số, AI và các hình thức chia sẻ tri thức mới làm thay đổi phương thức dạy, học, nghiên cứu và hợp tác. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có điều kiện ngang nhau về công nghệ, học liệu chất lượng và cơ hội phát triển kỹ năng.

Ở góc độ khoa học và công nghệ, TS. Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá giáo dục mở và khoa học mở có vai trò quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và AI.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Linh Vũ

Theo ông, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tạo định hướng quan trọng để xây dựng nền giáo dục hiện đại, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời và nâng cao năng lực số.

TS. Trần Văn Tùng cho rằng, hiệu quả giáo dục mở không chỉ được đo bằng số lượng tài nguyên số, nền tảng công nghệ hay công cụ AI, mà quan trọng hơn là khả năng giúp mọi người tiếp cận tri thức chất lượng, phát triển năng lực và tham gia sáng tạo, chia sẻ tri thức.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong phát triển học liệu mở, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng AI và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.